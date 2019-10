Ekteparet Hivju planlegger viking-reality

«Game of Thrones»-stjerna Kristofer Hivju blir etter planen programleder i den nye realityserien «True Viking», skriver Deadline. Det blir også kona hans, Gry Molvær Hivju.

Serien skal produseres av selskapet de to eier sammen, Tindefilm, i samarbeid med to britiske produksjonsselskaper.

Spilles inn i Norge

Serien skal ifølge Deadline spilles inn i Norge, og deltagerne skal leve som vikinger.

Det innebærer at de skal navigere i snøkledde fjell, slå seg gjennom frosne innsjøer for å fiske, bygge egne hus og trene på å kjempe som vikinger.

Deadline skriver at serien skal spilles inn på stedet hvor et av vikingtidas største slag fant sted, men går ikke nærmere i detalj på nøyaktig hvor.

– Vi har den nordiske arven i årene, og vi er lidenskapelig opptatt av å dele den fantastiske kulturarven vår med det internasjonale markedet, sier Gry Molvær Hivju til Deadline.

– Tidlig fase

Det er ikke klart hvem som skal sende serien, men det skal være flere som er interessert.

Tindefilm skal i forhandlinger med flere internasjonale aktører i Cannes neste uke, for å finne ut hvem som skal distribuere serien.

– Prosjektet er i en tidlig fase, og skal gjennom de vanlige salgskanalene før det blir produsert, skriver Gry Molvær Hivju i en SMS til NRK.

Korrigering 18.04: I en tidligere versjon av artikkelen stod det at bare Kristofer Hivju skal være programleder for serien. Det korrekte er at både Hivju og Molvær Hivju skal være programledere.