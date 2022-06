Eksplosjon i konsulentmillioner

Hvert år bruker Norsk filminstitutt over 100 millioner statlige kroner, for å sørge for at nordmenn får et bredt og variert utvalg av norske filmer.

Storfilmer som for eksempel «Nordsjøen», «Kampen om Narvik» og «Ninjababy» har alle fått støtte fra instituttet.

NFI har i flere år vært i en endringsprosess, og det siste året har 9 nøkkelpersoner sluttet i instituttet.

Den delvis animerte spillefilmen «Ninjababy» fikk stor oppmerksomhet også utenfor landets grenser. Her med Kristine Kujath Thorp i hovedrollen. Foto: Motlys/Arthaus Foto: Motlys/Arthaus

Årsaken til uroen skal etter det NRK kjenner til være oppsigelser og endring i organisasjonen.

Nå varsler NFI selv at filmtilbudet fremover kan bli dårligere. Det kommer frem i et møtereferat fra november 2021 som NRK har fått innsyn i.

Utdrag fra møtereferatet Ekspandér faktaboks To av seks områder har fått økt risiko siden mai. Område seks, som gjennomfører mål om at NFI har effektiv og god virksomhetsstyring, og område tre, som gjennomfører mål om bredt og variert tilbud av spillefilm av høy kvalitet (...) NFI anser likevel samlet risiko for å være akseptabel når de etablerte tiltakene tas med i betraktningen. Risikofaktorene for område seks er særlig knyttet til omstillingsprosessen. Det tar tid og ressurser å rekruttere og onboarde nye ansatte. Økt risiko på område tre er særlig knyttet til at nøkkelpersoner i mangfold- og talentarbeidet har sluttet i NFI.

Under møte presenterte NFI hvilke risikoer som finnes.

De fortalte om økt risiko for at NFI ikke greier å gjennomføre mål om bredt utvalg av filmer med høy kvalitet, nettopp fordi mange nøkkelpersoner har forlatt instituttet.

Bransjeavisen Rushprint har tidligere skrevet om uroen.

Ståle Stein Berg jobbet tidligere i Norsk filminstitutt, han var leder for kunsterisk vurdering. Foto: pressebilde / NFI Foto: pressebilde / NFI

Ståle Stein Berg er en av de som sluttet på instituttet i fjor.

Norsk filminstitutt (NFI) Ekspandér faktaboks Ligger under Kulturdepartementet og er forvaltningsorgan for staten på filmområdet og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.

Forvaltet i 2021 en pott på 1 001 millioner kroner til ulike filmtiltak.

Gjennom forskrifter og mandat har NFI ansvaret for å sette filmpolitikken til regjeringen ut i livet.

Direktør for NFI er Kjersti Mo. Kilde: nfi.no / statsregnskapet.dfo.no

– De fleste vil kjenne seg igjen i at det faglige ofte blir litt til sidesatt eller oversett noen ganger. Og det er jo noe ledelsen må ta på alvor og prøve å unngå, og det har vel kanskje ikke NFI lykkes helt med denne gangen, sier Stein Berg.

Tidligere ansatte som NRK har snakket med bekrefter at også de følte seg tilsidesatt og at kunnskapen deres ble oversett. Spesielt på grunn av den økende bruken av eksterne konsulenter.

Dette skal være en av grunnene til at de sluttet.

Åse Kringstad fra Virke er bekymret over det store antallet ansatte som har sagt opp over en kort periode. Foto: VIRKE PRODUSENTFORENINGEN Foto: VIRKE PRODUSENTFORENINGEN

Både Norsk filmforbund og Produsentforeningen Virke har hatt flere samtaler med NFI om situasjonen.

– Vi hører blant annet at noen uttrykker at de slutter fordi de ikke blir lyttet til faglig. Og hvis dette hvis dette stemmer, så er jo det noe som bekymrer oss, sier Åse Kringstad fra Virke.

Årsrapportene til NFI viser at kostnadene til eksterne konsulenter har firedoblet seg det siste året.

2019: Kjøp av konsulenttjenester 2 250 761 kr

2020: Kjøp av konsulenttjenester 1 879 426 kr

2021: Kjøp av konsulenttjenester 10 636 296 kr

Ifølge direktør i Norsk filminstitutt Kjersti Mo er de eksterne konsulentene knyttet til endringsprosessen som NFI har holdt på med de siste årene.

– Vi jobber med at organisasjonen vår skal bli mer effektiv, og at vi kan møte brukernes behov, sånn at vi kan levere på samfunnsoppdraget, sier hun.

Direktør Kjersti Mo er ikke enig i påstandene om uro i NFI. Foto: Einar Aslaksen Foto: Einar Aslaksen

Og konsulentbruken kommer til å være på det samme nivået i 2022, ifølge direktøren.

Samtidig har Kulturdepartementet i sitt tildelingsbrev til NFI bedt dem om å redusere konsulentbruken i 2022.

Kulturdepartementet sier at de er orientert om situasjonen, men vil ikke kommentere saken utover det.

– En av de tingene som driver kostnadene opp er den store ombyggingen i huset vårt. Når de er ferdige kommer kostnadene til å gå ned, sier Mo.

«Kampen om Narvik» handler om det største slaget på norsk jord. Den ble utsatt flere ganger under pandemien. Foto: Nordisk film Foto: Nordisk film

Kjersti Mo mener også at den økte risikoen på møtereferatet er knyttet til at NFI skal fremme mangfold og talentutvikling, og ikke kvaliteten på spillefilm.

– Vi understreker at dette var en kapasitetsutfordring på ledernivå først og fremst, noe som naturligvis påvirker fremdriften. Vi har nå bemannet disse stillingene med personer som begge har høy faglig kompetanse på området. Denne risikoen er derfor redusert nå, skriver Mo til NRK.

Direktøren er heller ikke enig i påstandene om uro i NFI.

– Nei, jeg vil ikke si generelt at det er mye uro i NFI. Vi måler hver måned på om folk synes at vi er på god vei, og vi har gjennom hele den omstillingsperioden ligget rundt 80 prosent oppslutning om den retningen vi går, så jeg føler nok at det er et litt overdrevent bilde.

I storfilmen «Nordsjøen» går en oljeplattform plutselig ned, og det norske oljeeventyret tar en dramatisk vending. Foto: Fantefilm Fiksjon / Nordisk Film Distribusjon Foto: Fantefilm Fiksjon / Nordisk Film Distribusjon

Elisabeth Sjaastad fra Norsk filmforbund mener at bransjen trenger et sterkt NFI.

– Vi trenger at NFI kan holde dampen oppe, selv om de er i en omstilling. Vi har et fantastisk momentum nå med Oscar-nominasjoner og Cannes-deltakelse, og dette må vi utnytte på best mulig måte nå fremover.