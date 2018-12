Ekspert om billettsalget til «Sonja»: – Skuffende

Gjenoppliver Woodstock

Femti år etter at den historiske Woodstock-festivalen gikk av stabelen, gjenoppstår den til sommeren på samme sted. I byen Bethel i delstaten New York skal en tre dager lang festival markere 50-årsjubileet. Det arrangeres av The Bethel Woods Center for the Arts og Live Nation, melder Liveforlivemusic. Festivalnavnet blir riktignok ikke Woodstock som i 1969, men Bethel Woods Music and Culture festival. Det skjer fra 16.–18. august, med start en dag etter den legendariske 1969-festivalen.