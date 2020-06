Eivind Molde får Kulturdepartementets nynorskpris for 2020

Prisvinnar Eivind Molde er både overraska og glad for å ha fått Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar. Då han takka for prisen, la han vekt på kor viktig det er med eit godt og enkelt språk for at flest mogleg skal kunne forstå kva sakene handlar om.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK