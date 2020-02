Sjampanjeboblene brusa i det gylne kveldslyset då konkurrentane løfta Eirik Verås Larsen på gullstol på stranda i Kroatia.

Finalen i den 11. sesongen av den populære NRK-serien «Mesternes mester» stod mellom den tidlegare kajakkpadlaren og snøbrettkøyraren Kjersti Buaas:

FINALISTANE: Eirik Verås Larsen og Kjersti Buaas kjempa om sigeren i «Mesternes mester». Foto: arne sørenes / nrk

– Eirik er ein veldig god konkurrent som har gitt alt i alle konkurransar. At han står igjen som vinnar til slutt er fullt fortent, seier Buaas til NRK like etter at nederlaget er eit faktum

I serien kjempar tidlegare toppidrettsutøvarar mot kvarandre i svært ulike konkurransar. Den som står igjen til slutt kan kalle seg «Mesternes mester».

– Eg visste at Kjersti var god på balanse og koordinasjon, men det har overraska meg at ho er så fysisk sterk, kvitterer Verås Larsen.

– Dette kunne gått begge vegar, og det er berre tilfelle som gjer at eg står igjen til slutt. Men ein er jo med for å vinne, så det er klart at det kjennest veldig godt å få den store pokalen.

Bovim sist i jaktstarten

Den tidlegare mellomdistanseløparen Ingvill Måkestad Bovim starta sist i jaktstarten som utgjorde første del av finalen. Forspranget på 15 sekund til Eirik og 30 sekund til Kjersti klarte ho aldri å ta igjen.

REKORDJAKT: Ingvill Måkestad Bovim har imponert stort i «Mesternes mester». I semifinalen slo ho Eirik Verås Larsen med to lengder i klassikaren «Tyngdekraft» og sette ny rekord med 62 lengder. Det heldt heilt til Kjersti Buaas kom etter og gjekk 64 lengder. Foto: arne sørenes / nrk

– Dette er den tøffaste jaktstarten nokosinne, sa programleiar Dag Erik Pedersen om konkurransen som inneheldt ein kombinasjon av medisinball, nittigraderen, springing og steinstabling.

Og det var nettopp steinstablinga som felte løpardronninga til slutt:

– Eg fekk det berre ikkje til, så eg gav nesten opp. Det er klart det er surt, men det er to veldig verdige finalistar som står igjen til slutt.

Bovim er stolt over å ha komme seg gjennom 28 av 29 konkurransar i «Mesternes mester»:

– Eg har utfordra meg sjølv så innmari på mange av øvingane, og eg er veldig nøgd med å ha komme så langt. Og så har det vore veldig, veldig moro å henge med alle desse fantastiske folka i desse vekene.

Indre og ytre balanse

Kjersti Buaas har imponert med styrke og ro, særleg i dei statiske øvingane. I semifinalen overraska ho både sjåarar og konkurrentar med å setje ny rekord i den beinharde «Mesternes mester»-klassikaren «Tyngdekraft».

Kvar morgon har ho stått opp før konkurrentane og gjennomført eit stille økt med yoga og meditasjon.

– Balanse er viktig, veit du, flirer snøbrettpioneren som har medaljar både frå OL og X-Games.

EI STILLE STUND: Kjersti Buaas mediterer før finalen. Foto: arne sørenes / nrk

Men i den aller siste konkurransen havna Buaas etter då fokuset måtte vere som størst.

– Eg træla så innmari med dei puslespela, så der glapp sigeren. Det er litt trist at det er ferdig, men samstundes blir det veldig fint å få feire Eirik saman med alle dei andre. Det har både han og eg fortent no.

Også Eirik Verås Larsen er glad for å møte dei åtte andre deltakarane igjen.

– Det har vore ei fantastisk tid i huset saman med ein gjeng flotte folk. Å vinne pokalen er utruleg moro, men det sosiale har vore det viktigaste. No skal vi ha ein fin kveld saman i ro og fred. Det gler eg meg til, avsluttar vinnaren av «Mesternes mester» 2020.