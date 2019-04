Eirik Stubø går av som teatersjef ved Dramaten etter massiv kritikk

Norske Eirik Stubø går av som teatersjef ved Dramaten etter sterk kritikk. Aftonbladet melde dette fyrst. Det var krisemøte ved Dramaten i Stockholm i føremiddag.

– Under leiinga til Eirik har Dramaten hatt stor framgang. Nye samarbeid er innleia både i Sverige og utanlands, men styret meiner Dramaten treng ein omstart på dei områda som gjeld arbeidsmiljøet. Vi trur det er best det skjer med ein ny teatersjef, seier styreleiar ved Dramaten, Ulrika Årehed Kågström, i ei pressemelding

Maria Groop Russel er utnemnd til ny teatersjef med umiddelbar verknad.

– Den massive merksemda dei siste vekene på Dramaten og arbeidsmiljøet har påverka mange og vore slitsam for heile verksemda. Eg har dei siste dagane forstått at eg ikkje har tilstrekkeleg tillit i personalet, seier Eirik Stubø i ei pressemelding.

Sterk kritikk etter SVT-dokumentar

I SVT-dokumentaren «Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är» blir det retta sterk kritikk mot ein skodespelar ved teateret.

Marie Nilsson Lind, som er systera til den avdøde artisten Josefin Nilsson, hevdar i dokumentaren at den folkekjære artisten opplevde drapstrugslar og mishandling frå ekskjærasten.

Mannen er dømt for å ha mishandla og truga Josefin Nilsson. Han er skodespelar og jobba på teateret fram dokumentaren blei sendt.

I etterkant har reaksjonane vore sterke og skapt stor debatt. Også internt på teateret har det oppstått reaksjonar etter at dokumentaren blei vist. Dramaten innstilte to førestillingar med mannen.

– Eg beklagar sterkt at eg let den aktuelle skodespelaren medverke i ein produksjon. Skodespelaren er ikkje aktuell for fleire oppdrag på Dramaten. Det sa Eirik Stubø på Dramaten sin Instagram-konto 29. mars.

Josefin Nilsson døydde i februar 2016. Dokumentaren om hennar liv blei sendt på SVT i mars, på dagen ho ville fylt 50 år.

Har fått kritikk tidlegare

Norske Eirik Stubø har vore teatersjef ved Dramaten sidan 2015. Den tidlegare regissøren har også vore sjef ved Stockholms Stadsteater og var teatersjef ved Nationaltheatret i Oslo i åtte år.

Han har også tidlegare fått kritikk frå dei tilsette for handteringa av teaterdrifta.

– Eirik Stubø har vore populær for den kunstneriske jobben han har gjort. Det har vore høg kvalitet på Dramaten under den perioden han har vore sjef, men det har også vore kjent før denne dokumentaren kom ut, at det har vore mykje kritikk mot leiarskapet ved teateret. Det seier Gunnar Bolin, kulturjournalist i Sveriges Radio.

Han viser til at fleire skodespelarar har gått ut og åtvara mot å gå åleine på teaterhuset når visse personar har vore til stades.

– Dette har også gått føre seg under tidlegare sjefar, ikkje berre under Sturø. Og så er det eit spørsmål om dette er reellt. Det er ei ei anna sak, men det er ille nok på ein arbeidsplass når medarbeidarane sjukemelder seg fordi dei er redde for nokre av kollegane. Slik har det openbert vore på Dramaten, seier Bolin.