Egenfinansiert film til Hollywood-festival

I kortfilmen får en bonde på Jæren uønsket besøk av romvesen som kidnapper kona. Bonden forblir derimot ikke alene, da vesenet herjer med bonden og en rekke hendelser skjer på gården.

Det er produsent Mikkel Brekne Munkvold i Foton4 Film og regissørene Fredrik Waldeland og Jonas Reed som har laget filmen. De har jobbet med den i to år.

STOLT: Produsent Mikkel Brekne Munkvold under innspillingen av filmen. Foto: Foton4 Film

Finansieringen er gjort gjennom filmselskapet med innskudd fra regissørene selv, da de ikke fikk støtte til produksjon.

– Vi hadde troen på vårt konsept og vår ide, og da vi ikke fikk produksjonsstøtte valgte vi å finansiere det selv, sier Munkvold.

Nå skal filmen vises under prestisjetunge Hollyshorts Film Festival 2017 i Hollywood. Denne festivalen er en Academy Awards-kvalifiserende festival, og kan dermed være en inngangsport til Oscar. Festivalen åpner 10. august.

I tillegg er filmen nominert under kategorien Sci-Fi Short på FilmQuest i Utah.

– Dette er en «big deal» for oss. Vi er veldig stolte av å ha egenfinansiert dette og setter pris på all støtte vi har fått, sier Munkvold til NRK.

Utfordrende

Munkvold sier det har vært spennende og utfordrende å jobbe med prosjektet. Rekvisitter og ting til settet har de hentet blant annet fra slakteren og på søppeldynga.

REGISSØR: Regissør Fredrik Waldeland er en av regissørene bak kortfilmen. Foto: Foton4 Film

– Jeg er veldig fan av å bruke ting som er ekte i stedet for å lage ting. Vi gikk blant annet til slakteren og hentet noen kilo med innvoller, forteller regissør Fredrik Waldeland.

– Det har vært en lang prosess, vi var et team på tre mann som har gjort alt. Alle har jobbet på arbeidskreditt, og vi har kokt ned utgiftene til minimum, sier Munkvold.

De er stolte av filmen og at de har klart å gjennomføre prosjektet på egen hånd. Filmen har hatt et budsjett på under 50.000 kroner.

BAK KULISSENE: Slik så det ut bak kulissene på et av settene i filmen. Foto: Foton4 Film

– Støtteordningene er jo alfa omega for filmskapere generelt og for å komme seg inn i bransjen, sier Munkvold.

– Det var en utfordring for oss når vi ikke fikk støtte. Så vi er veldig stolte av å ha oppnådd dette helt på egen hånd, sier han til NRK.

Ingen dialog

Den 16 minutter lange filmen er i science fiction sjangeren, og de tre filmskaperne har valgt å ikke ha noen replikker.

– Jeg er ikke så glad i dialog, i hvert fall ikke på denne typen film. I tillegg snakker det bedre til folk i utlandet når det ikke er dialog, sier Waldeland.

– Trodde dere at filmen kom til å nå til utenlandske festivaler?

– Vi hadde jo troen på konseptet, men det er noe helt annet når du har fått et positivt svar. I hvert fall fra festivaler av dette kaliberet, sier Munkvold.