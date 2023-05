1/12 Underhaldning Foto: Ole Kaland / NRK Isalill Kolpus blir ny lagleiar i Nytt på Nytt på NRK TV. Ho er komikar, men kva slags utdanning har ho eigentleg? Lærar Sjukepleiar Kokk Advokat

2/12 Film Foto: ©2022 Lucasfilm Ltd. TM. 80 år gamle Harrison Ford er nok ein gong aktuell i rolla som Indiana Jones. Kva heiter filmen? Indiana Jones and the Nasty Nazis Indiana Jones and the Dial of Destiny Indiana Jones and the Hunt for Power Indiana Jones Forever

3/12 Skurkenamn Foto: Zuma Press Ser du kva for ein skurk denne sommarfuglen er kalla opp etter? Spøkelseskladden Darth Vader Ursula Sauron

4/12 Rettssak Foto: AFP Denne våren har den britiske artisten Ed Sheeran møtt for ein domstol i New York, skulda for kva? For å ha plagiert Marvin Gaye For tjuveri av ein gitar Sheeran-låten «Shape of You» blei skulda for plagiat Han havna i fylleslagsmål på bar

5/12 Spel Faksimile: Nintendo Ein over 40 år gamal spelserie begeistrar igjen spelfansen. Kva heiter hovudkarakteren i dette spelet? Zelda Ash Ketchum Link Lara Croft

6/12 Eurovision Foto: AP Alessandra Mele fekk ein femteplass i Eurovision-finalen – med kva for ein låt? King of Queens Queen of the night Queendom Queen of kings

7/12 Mote Foto: Evan Agostini / AP Nok ein gong gjekk den elleville og stjernespekka Met-gallaen av staben i New York. Kva var årets tema? Ein måtte kle seg ut som eit dyr Det var 90-tals tema Ein måtte kle seg i noko som hedra motedesignaren Karl Lagerfeld Det var Halloween-tema

8/12 Norsk stjerne Foto: Melinda Sue Gordon / Melinda Sue Gordon/Netflix I skrekkfilmen «Weapons» skal Hollywood-stjerna Pedro Pascal spele mot ein norsk skodespelar. Kven? Aksel Hennie Renate Reinsve Thorbjørn Harr Liv Ullmann

9/12 Musikk Foto: STRINGER / Reuters I 1984 gav Tina Turner ut eit album som gjorde braksuksess, og som gjorde at ho for alvor slo gjennom som soloartist. Kva heiter albumet ho gav ut i 1984? Tina Turns The Country On Simply The Best Private Dancer Love Explosion

10/12 Språk Foto: Ida Louise Rostad / NRK Tre stadnamn på Svalbard blir no endra av Norsk Polarinstitutt. Kvifor? Namna er for rasistiske Polarinstituttet vil gjerne heidre fleire kvinner Polarinstituttet vil heidre fleire polfararar Polarinstituttet vil gjerne strekkje ut ei hand til Russland, og få fleire russiske namn på Svalbard

11/12 Litteratur Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Forfattar Åsne Seierstad får Bjørnsonprisen 2023. Den førebels siste boka hennar kom ut i fjor, kva for eit land skreiv ho om? Irak Syria Afghanistan Tsjetsjenia

12/12 Musikk Foto: HENNING JENSEN / Se & Hør I år fyller Sputnik 80 år. Han har spelt konsertar over heile Noreg, men kvar i utlandet har han spelt konsert? Tanzania Russland USA Spania