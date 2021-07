Det nye designet til Helse-Norge-appen er turkis med hvite bokstaver. Helse-Norge er stavet med små og store bokstaver som former en firkant, men ordene går i på kryss og tvers.

Nå tror Dysleksi Norge at denne logoen til Helse-Norge vil være for vanskelig å lese for folk.

– Jeg forventer faktisk at fra det offentlige så må det være universelt utformet. Og det synes jeg ikke denne appen er.

Asne Midtbø Aas i Dysleksi Norge tror at folk med lese- og skrivevansker, sysvanser og dysleksi vil synes det er vanskelige å lese det som står.

– Eg er ikkje dyslektiker selv, men synes òg han var rotete, seier Asne Midtbø Aas i Dysleksi Noreg. Foto: Dysleksi norge

Selv måtte hun bruke litt tid for å finne ut av hva som står på appen.

– Både fordi den er uskarp og fordi bokstavene stod litt hulter til bulter.

– En logo bør være veldig tydelig og klar.

Tror det står «HelnosNorge»

I parken viste NRK forbipasserende den nye logoen. Designet til Helse-Norge -appen ble oppdatert rett før sommeren, i tråd med nettsiden hvor de bruker de samme både fontene og fargene.

Arild Bossun som også var i parken forteller at han har dysleksi.

– Jeg synes bokstavdypene er forvirrende når noen er små og andre er store, slik de er satt sammen her. Jeg måtte tenke meg om to ganger for å skjønne det, sier han.

Arild Bossun i parken. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Vant brukervennlighetspris i 2016 – denne slår ikke an

I 2016 fikk Helse-Norge en brukervennlighetspris for nettsiden sin som ble omtalt som «tilgjengelig for alle – inkludert mennesker med funksjonsnedsettelser og andre utfordringer», men det nye designet slår altså ikke helt an.

– Vi har lagt til grunn at den skal ligge så tett opp til den grafiske profilen vår i stort. Vi har prøvd å tenke at den skal være gjenkjennelig og som en del av merkevaren vår, men vi er klar over at den er vanskelig å lese.

Jacqueline Paulsen er avdelingsdirektør for innbyggertjenester i helsenett, og ansvarlig for Helsenorge. Hun påpeker at app-ikonet aldri vil stå alene, og sier det har vært avgjørende for designet.

Den nye logoen til Helse-Norge.

– App-ikonet må ikke nødvendigvis være fullt lesbart, da ikonet aldri vil stå alene, men sammen med navnetrekket vårt.

– Det er en absolutt forutsetning for det valget vi har gjort, understreker hun.

Helse-Norge skal ha et klart og tydelig språk, som er tilgjengelig for alle, forklarer Paulsen, Og sier de nå skal ta kontakt med Dysleksi Norge for innspill etter ferien.

– Det er første gang vi får tilbakemelding på det her, så da tenker jeg at vi må ta det alvorlig. Så må vi vurdere om den skal endres eventuelt.

Mari Røysamb som vi også møter i parken er enig med flere av de andre, men mener logoen ikke er umulig å forstå.

– Først så synes jeg det så ut som det stod Helse-Norge, men så så jeg at ikke gjorde det. Det står «HelnosNorge». Den er litt uoversiktlig, men man klarer å lese det.

– Man skjønner hva som skal stå der hvert fall, sier hun.