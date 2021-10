Duett- og joikquiz!

I klippet hører du litt av refrenget fra sangen «Spirit in the Sky» med Keiino. Hva heter han som joiker?

Øverst fra v.: Nicki Minaj og Doja Cat Nederst fra v.: Cardi B og Bhad Bhabie Midten: Megan Thee Stallion Foto: J. McCarthy, C. Pizzelo, C. Sykes, A. E. Rodriguez, A. Kropa/NTB

Duett: When You’re Gone

11/11 Duett: Navn på sang

Kelly Rowland og Nelly

I klippet hører du litt av en sang som Nelly ga ut sammen med Kelly Rowland. Hva heter sangen?