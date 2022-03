Hva skal Ada gjøre med maleriet fra eksen?

Kjære Lørdagsrådet. Her kommer et problem som jeg har tenkt en del på i det siste.

Jeg er en jente i midten av 20-årene, kall meg gjerne Ada. Jeg bor i kollektiv, men tenker å flytte for meg selv til sommeren. På veggen i stua vår henger et maleri som jeg fikk fra min eks. Både jeg og min daværende kjæreste elsket bildet da jeg fikk det, og jeg gjør for såvidt det fortsatt. Men etter at det ble slutt har det også minnet meg om eksen når jeg ser på det. Bruddet var ganske vanskelig, og det er fortsatt sårt for meg, selv om det er ett og et halvt år siden. Da det ble slutt spurte jeg han om han ville ha tilbake maleriet, men han sa nei og at det jo var en gave. Jeg har spurt igjen senere også, men har fått samme svar.

Det jeg lurer på er: hva skal jeg gjøre med bildet?