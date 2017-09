Drøyt språk i musikalen «The Book of Mormon» skaper morsomme situasjoner

Musikalen «The Book of Mormon», med Frank Kjosås og Kristoffer Olsen i hovedrollene fikk strålende kritikker etter premieren på Det Norske Teatret i Oslo. Etterspørselen etter billetter til forestillingen førte onsdag til at billettsystemet til teatret brøt sammen.

Forestillingen er komiker og skuespiller Vidar Magnussens debut som regissør.

– Jeg fikk en forespørsel om dette av sjefen min julen 2015. Jeg kollapset av glede og svarte ja med en gang, sier den ferske regissøren til NRK.

Musikalen er en satirisk musikal om religion og hadde urpremiere på Broadway i 2011. Fortsatt fyller «The Book of Mormon» salene på West End i London og Broadway i New York.

Drøyt språk skaper merkelige situasjoner

Mye av språket i musikalen er det Magnussen kaller ganske drøyt. Språkbruken har ført til flere merkelige situasjoner, også i forkant av premieren. Som da teatersjefen kom en tur innom, og Magnussen gav regibemerkninger over høyttaler.

– Akkurat da han kom inn, sa jeg: «Du kan ikke synge blokkert anal slik, men slik. Og så kan fittetrynet gå til høyre. Vi må se klitoris, for da blir det gøy». Det er litt spesielt å gi slik regi. Jeg er en introvert person, men vi ble vant til det. Selv om dette er en sjarmerende musikal, så har den et veldig drøyt språk, sier Magnussen.

PREMIERE: Lørdag hadde musikalen «The Book of Mormon» premiere på Det norske teateret i Oslo.

– Kjemperedd for å feile

– Musikalen hadde allerede blitt en suksess på Broadway og West End. Vi skulle lage det på norsk med ny scenografi. Det var masse nytt, og jeg var kjemperedd for å feile, og ikke løse humoren på den måten som originalen gjorde, sier Magnussen.

Komikeren ble ekstra nervøs under premieren da han oppdaget at to av hans egne helter satt i salen.

– På premieren oppdaget jeg plutselig at Trond-Viggo Torgersen og Bård Tufte Johansen satt like ved meg i salen. Etter noen minutter kom det en liten tommel opp fra Trond Viggo. Da ble jeg litt beroliget, sier han.