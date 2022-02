Droppet ut av Vgs: Kan bli første nordmann i verdensrommet

Nima Shahinian trener dag inn og dag ut for å kunne reise ut i verdensrommet i 2023. Går alt etter planen blir han første nordmann ut i verdensrommet.

For å bli astronaut må man gjennom et romprogram, og silingen er beinhard. Men Shahinian har kommet langt. I Lindmo forteller han om hvilke kvaliteter han tror har vært viktige for å komme seg gjennom det trange nåløyet.

– Jeg har bakgrunn fra militæret, og er robust både fysisk og psykisk. I tillegg kan jeg holde roen under stress, sier Shahinian.

Videre forteller han at man må ha kontroll på aggressivitet og kunne styre frykten, egenskaper han har.

Nima Shahinian: – En handyman i det ytre rom. Foto: Julie Naglestad / NRK

Vil ut i verdensrommet innen 2023

Målet hans er å bli med på den internasjonale romstasjonen (ISS). Den internasjonale romstasjonen er i dag den eneste romstasjonen i kretsløp rundt Jorden, og har vært bemannet siden 2000.

Nå er han i full gang med astronauttrening i Russland, hvor han deltar på et treningsopplegg underlagt Roskosmos som er Russlands føderale romorganisasjon. Det er krevende å få plass, da det er både medisinske og fysiske krav for å komme inn.

Det er ikke tvil om at han er stolt av hvor langt han har kommet i prosessen. Det var nemlig ikke gitt da han gikk på skolen.

– Hva gjør at du har driven?

– Jeg har nok en del å bevise. Jeg er en dropout, så det er nok det å få det til.

Selv om skolen ble et mareritt, er det der han har fått drivkraften fra.

– Det er en kombinasjon av to ting. Jeg vil vise at jeg også kan få til noe. I tillegg ønsker jeg å vise barn og unge i dag – de som en dag skal få oppleve å dra til Mars, at realfag er kult, selv om det læres bort på en kjedelig måte i skolen, sier Shahinian.

– Det er mye å lære!

– Kroppen min skal tåle store g-krefter, jeg må trene på å være vektløs og det er mange sikkerhetssystemer.

Romstasjonen han skal ut på har gått i bane siden 2000. Noen astronauter er borte i 100 dager, andre i kortere perioder. Shahinian planlegger en tur på tre uker.

Det er mye spennende med oppdraget, men også noen elementer som ikke er like gøy.

– Hverdagen er noe annet i verdensrommet. Man er blant annet mye kvalm og det er vanskelig å kjenne etter når man må på do. Det er mye uhell.

Astronautene må derfor også trene på å gå på do.

– Jeg må også lære meg å tisse og bæsje i verdensrommet.

Nima Shahinian (39). Kan bli første nordmann ut i verdensrommet. Foto: Ole Kaland / NRK

