Dronningen åpnet KunstStallen med tale

Dronning Sonja åpnet KunstStallen med tale til gjestene. Hun takket alle som har vært involverte i prosessen med å få KunstStallen i stand.

– Jeg vil berømme alle involverte for en imponerende innsats, slik at stallen kunne realiseres med åpning i dag, sa hun.

Hun forklarte at slik dronning Maud fant sitt fristed i hage og ridning, har dronning Sonja sitt fristed i kunst og natur.

ÅPNET KUNSTSTALLEN: Dronning Sonja takket for gavene i sin tale som åpnet KunstStallen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Mens dronning Maud hadde sitt fristed blant hestene, har kunst og natur vært et fristed i mitt liv. Jeg er stolt av de norske kunstnerne og det de skaper.

– Som dere vet har jeg de senere årene hatt et ekstra engasjement for å fremme den grafiske kunsten. Det å åpne KunstStallen med en utstilling av grafikk, er en drøm for meg.

Dronning Sonja sa at de grafiske verkene vil bli en del av de kongelige samlinger.

Dronningen sa hun i fremtiden ser frem til å ønske stadig nye kunstnere og kunstformer velkommen gjennom skiftende utstillinger i KunstStallen. Videre takket hun for gavene, og sa hun håper KunstStallen vil tiltrekke seg besøkende fra hele landet, og fra andre land.

Statsminister Erna Solberg taler

Det var statsminister Erna Solberg som avduket gaven fra regjeringen. Gaven er en digital installasjon fra dronning Mauds private fotoalbum.

– Stallen har endret seg mye siden sist jeg var her. Det har gått fra en gammel og vakker stall, til dronning Sonjas utrolig vakre kunsthall.

SIGNERER: Statsminister Erna Solberg signerte i dag gratulasjonsprotokollen på Dronning Sonjas 80- års dag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hun sa det er et spennende prosjekt i seg selv at deler av slottet som ikke tidligere har vært åpent for folk, nå kan sees av publikum. Gaven statsministeren avduket tar for seg seks temaer fra Dronning Mauds fotoalbum.

Hvert tema innledes med et av Mauds antrekk. Fra kroningsantrekket, til hennes rideantrekk, en festkjole fra et privat selskap, en vinterkåpe, en gallakjole med tiara og en av Mauds sommerkjoler.

Dronningen åpner KunstStallen

Dronningen og kongefamilien gikk inn i KunstStallen først. De øvrige gjestene stod og ventet, før de gikk inn i stallen etter kongefamilien.

Artist Nils Bech åpnet med sang for gjestene. Bech ble for alvor kjent gjennom Skam. Danser Silas Henriksen danset mens Bech fremførte musikk.

Inne i KunstStallen er det 166 verk av 164 grafiske kunstnere. Det hele er en gave til dronningen, som skal bli en del av den kongelige samlingen. Dronningen selv er aktiv som kunstner, og det grafiske har stått hennes hjerte nært, forteller kunsthistoriker Tommy Sørbøe.

Det var 250 gjester på plass i stallen for å overvære åpningen av KunstStallen.

Åpner for folk i morgen

Dronningens KustStall åpner for folk onsdag klokken elleve. Kommunikasjonssjef ved slottet, Marianne Hagen, sa de sitter på en skattkiste som er vår felles kulturarv.

– Alle er hjertelig velkommen. Vi har åpent hver dag gjennom hele sommeren, så jeg håper alle kommer.

Stallen ble bygget samtidig med slottet i 1848, og har plass til mellom 300 og 400 besøkende.

KUNSTSTALL: Dronning Sonja KunstStall åpner i Slottets gamle stallbygninger på dronningens 80-årsdag. De gamle stallbygningene ligger i Slottsparken, og har ikke vært tilgjengelige for publikum tidligere. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– En strålende kvinne

Kunstner Kirsten Kokkin sa hun ønsket å portrettere en strålende kvinne, ikledd en sportslig drakt når hun skulle lage statuen av dronningen.

– Jeg ville få frem det kvinnelige ved dronningen, hun er en verdig, sterk og varm kvinne. Jeg ville lage den friske, naturglade dronningen vår, som nordmenn kan relatere seg til fordi de også elsker naturen og fjellet.

Kokkin har også laget statuen av kronprinsesse Märtha. Hun sa det var annerledes å skulle portrettere et nålevende menneske.

– Det er lettere fordi nå har jeg hatt modellen tilgjengelig, men på en annen side står virkeligheten ved siden av, og konkurrer med det man portretterer.

Dronningen har selv vært med å påvirke hvordan statuen skulle bli. Hun insisterte på å ha med den lille, gule ryggsekken som hun alltid har med seg på tur, forteller Kokkin. Dronningen var fornøyd med resultatet da hun snakket med kunstneren etter avdukingen.

– Hun synes den var kjempefin, og det er helt topp å høre for meg, sa Kokkin.

Her advukes dronning-statuen Du trenger javascript for å se video.

Kunsthistoriker Tommy Sørbøe synes skulpturen av dronningen er veldig fin. Han mener den er godt utført.

– Problemet når man skal lage naturalistiske skulpturer er at det kan bli for mange detaljer. Men jeg synes denne er fint utført.

Han sa videre at skulpturen er plassert i et litt romantisk hjørne av parken.

– Det passer veldig godt med statuen.

– Dronningen har betydd veldig mye for friluftsliv og også for å få kvinner ut på fjellet og ut i naturen.

Statuen avdukes

Folk samlet seg i Slottsparken for å overvære avdukingen av statuen av dronning Sonja. Det var barnebarna som avduket statuen, som portretterer Sonja som turdronningen. Statuen er en gave fra Den Norske Turforeningen.

Dronning Sonja er svært opptatt av å gå på tur. Hun er interessert i natur, og dette har vært en stor del av hennes liv. Kongefamilien gikk sammen inn i Slottsparken. De ble ført inn av hoffsjefen. Statuen er den tredje statuen av en kvinnelig kongelig.

Styreleder i Den Norske Turistforening, Berit Kjøll, åpnet seremonien med tale. Hun sa de er imponert over engasjementet dronningen viser om å ferdes i norsk natur.

STATUE: Statuen av Dronning Sonja er avduket i Slottsparken. Her poserer dronningen med kunstner Kirsten Kokkin. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Få nordmenn har besøkt så mange av våre hytter og gått så mange av våre ruter som dronningen.

Dronning Sonja ble æresmedlem i Den Norske turistforeningen i 2007. Statuen som er avduket er laget av Kirsten Kokkin.

Kronprins Håkon talte etter avdukingen. Han sier det er få som kjenner den norske fjellheimen like godt som dronningen.

Etter hans tale poserte dronning Sonja sammen med kunstner Kirsten Kokkin foran statuen.

Fyller 80 år

I dag fyller dronning Sonja 80 år. Den folkekjære dronningen var Norges første dronning på 52 år, da Kong Harald overtok som monark i 1991. I dag skal hun feires med ulike tilstelninger i hovedstaden.

En statue av dronningen ble avduket i Slottsparken, og dronningens KunstStall åpnet tidligere i dag. Kongefamilien dro videre på en piknik for inviterte gjester. Feiringen skal avsluttes på Bygdøy Kongsgård, hvor det vil være en festaften for å feire dronningen. .

Du kan følge hele feiringen på NRK. Vi dekker feiringen gjennom hele dagen både på nrk.no og på NRK1.