– Hun, familien, og landet deres tjener fortsatt penger på britiske kolonier. Hun er bokstavelig talt symbolet på kolonialisme.

Det sier TikTok-brukeren @iamsbeih i en video som er likt over 300.000 ganger.

Han er tydelig opprørt og snakker direkte inn i kamera.

Foto: Skjermdump / TikTok

Han sørger ikke over dronningens død, forteller han i snutten, og synes det er spesielt at det er så store skiller mellom reaksjonene i vesten og resten av verden.

Dronning Elizabeths bortgang ble presentert på nyhetskanalen BBC for en uke siden.

Siden har det florert mange videoer og memes på sosiale medier, hvor flere kritiserer dronningen og det britiske monarkiet.

Foto: skjermdump / tiktok

Kritiske stemmer lurer også på om diamantene som dronning Elizabeth har brukt, vil bli returnert til de tidligere koloniene.

I kronen er det nemlig innlemmet en rekke kronjuveler som er verdt flerfoldige millioner og som ikke stammer fra Storbritannia.

Den dyreste og mest diskuterte kronjuvelen er Koh-i-Noordiamanten som trolig kommer fra et sted sør i India – og har en estimert verdi på 400 millioner dollar.

Flere kjendiser reagerer

Her i Norge har heller ikke debatten gått ubemerket hen.

Moteprofilen Rawdah Mohamed skapte sist uke reaksjoner da hun kom med sterke uttalelser i forbindelse med dronning Elizabeths død.

«Den originale kolonisten er død. Håper du brenner i helvete for det du og forfedrene dine gjorde», skrev hun blant annet i innleggene sine på Instagram, som er gjengitt av flere medier.

Moteprofilen Rawdah Mohamed er blant flere kjendiser som har tydd til sosiale medier for å fortelle hva de føler etter dronning Elizabeths død. Foto: Sindre Thoresen Lonnes / NRK

Videre skrev Mohamed at empatien hennes ligger hos de 19 afrikanske og 10 karibiske landene som ble slavebundet.

Også komiker Abubakar Hussain og P3-profil Nate Kahungu åpnet opp om følelsene sine rundt den britiske monarkens død.

Foto: Skjermdump / Twitter

«Det britiske monarkiet får faen ikke en tåre ut av denne sør-asiateren her, ass. Morna, Elizabeth», skrev Hussain i en Twitter-melding samme kveld som dronningens død ble kjent.

På TikTok la Kahungu ut en humoristisk snutt der han står foran det som skal illustrere himmelporten og spøker med at dronningen forsøker å kolonisere himmelriket.

Foto: Skjermdump / TikTok

– Symbol på terror

– Jeg tenker det er fordi dronning Elizabeth har vært et symbol på terror, frykt og undertrykkelse for mange av oss som har vært kolonialisert av Storbritannia, sier Ida Evita de Leon. Hun er leder for Black History Month Norway.

Ida Evita de Leon leder Black History Month Norway og mener dronningen for mange er et symbol på terroren som kom med Storbritannias kolonitid. Foto: Privat

De Leon mener det er naturlig at man nå tar et oppgjør.

– Det er nettopp derfor vi har ytringsfrihet, og dronningen er mer enn ett enkeltindivid. Hun har utøvd en makt som bør kritiseres uavhengig av død.

På Twitter fikk også professor Uju Anya ved Carnegie Mellon University mye oppmerksomhet da hun håpet at dronningen «led en smertefull død».

Professoren Uju Anya fikk mye oppmerksomhet for sin tweet. Foto: skjermdump / twitter

Meldingen har i etterkant blitt slettet av Twitter.

– Altfor tidlig

Men oppgjøret har også fått kritikk. Historiker og kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen mener det er tonedøvt å komme med kritikk nå.

– Det er altfor tidlig. Snakk ikke ille om de døde, i hvert fall ikke rett etter at de har gått bort. Kritikken kom jo nesten før dronningen selv hadde fått utånde på Balmoral, sier Schulsrud-Hansen.

Mens britiske aviser har sørget over dronningens død, har det vært mer kritikk på sosiale medier. Foto: Faksimile

Daglig leder Trygve Svensson i tenketanken Agenda, er enig med historikeren.

– Når passer det å kritisere makten?

– Det er kanskje måten man gjør det på, sier han.

En tid med harde ord

Svensson mener kritikere heller bør snakke på en måte som gjør at de får flere med seg.

Trygve Svensson fra Agenda mener det er naturlig å kritisere, men at man bør tenke over måten man gjør det på. Foto: Aida Khorami / NRK

– Vi lever i en tid med så mye polarisering og harde ord. Hvis det du ønsker er at folk skal tenke: oi, her er det en del av historien vi må ta på alvor. Ja, da må du ta det på en annen måte, sier Svensson.

Det er de Leon uenig i.

– Det kan ikke være sånn at man må ha en bachelorgrad i retorikk for å kunne uttrykke vonde følelser. Forsøk heller å forstå hva folk føler, enn å si: du sier det på feil måte.