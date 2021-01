Blå himmel, bølgeskvulp og forventningsfulle smil.

Arendal sjarmerer når deltakerne seiler inn mot land, og Mesternes mester 2021 offisielt er i gang.

Og allerede i den første øvelsen som gjennomføres på norsk jord blir det skrevet historie.

Rekordknuser

Den meritterte klatreren Magnus Midtbø er den første i sin idrett som deltar i Mesternes mester.

Og i klassikeren «Jerngrep» kommer styrken hans til sin rett.

I hele fire minutter og 18 sekunder henger bergenseren etter armene i en jernstang, til jubel fra de andre deltakerne.

Dermed er den ni år gamle rekorden til alpinist Astrid Lødemel slått med 57 sekunders margin.

Men i øvelse nummer to «Dra lasset» går det galt for en av de andre deltakerne.

Her skal utøverne hente brikker til et puslespill, mens de sleper på en sandsekk. På én av turene skader Øystein Pettersen leggen.

Langrennsløperen skjønner umiddelbart at noe har gått galt, men biter tennene sammen og fullfører.

– Det føltes som om noen hadde stukket en kniv inn i leggen, sier han til NRK.

Etter en legesjekk blir det klart at Pettersen har røket flere fibre, og at Mesternes-oppholdet er over.

– Jeg husker ikke sist jeg gråt fordi jeg hadde vondt. Men den dagen gråt jeg to ganger, legger han til.

Øystein Pettersen hadde gledet seg til å børste støv av konkurranseinstinktet. Men Mesternes mester-oppholdet ble kortvarig. Foto: SUNNIVA LUCA VELIZ PEDERSEN / RUBICON TV/NRK

Ville kjempe i toppen

Pettersen legger ikke skjul på at det er surt å være den første som ryker. For konkurransens del var planen å sikte mot seier.

Men ifølge ham selv var det å tilbringe tid med de andre utøverne det han hadde sett mest frem til.

– Jeg hadde gleda meg så innmari til å bli kjent med dere, sa han da exiten var et faktum.

Synnøve Solemdal ble første kvinne som krysset målstreken i «Dra lasset». Johann Olav Koss tok herrenes førsteplass. Foto: SUNNIVA LUCA VELIZ PEDERSEN / RUBICON TV/NRK

I ettertid har Pettersen ingen problemer med å drive litt humor på egen skade.

For da legen forklarte at han hadde fått en typisk «tennislegg», kunne et raskt googlesøk avsløre at denne skaden ofte rammer eldre menn.

Derfor har den også fått tilnavnet «gammelmannslegg».

– Så legen var egentlig innmari ålreit med meg. Men vi kaller en spade for en spade. Jeg fikk «gammelmannslegg», sier han lattermildt.

Selv om utbyttet av Mesternes mester har vært annerledes, har det ikke vært noe mindre verdifullt, sier Øystein Pettersen. Foto: Kristin Olsen / NRK

– Vil alltid være idretts-Øystein

Før Øystein Pettersen la toppidretten på hylla, rakk han å havne på pallen i verdenscupen i sprint åtte ganger.

Han har fem NM-medaljer, er Norges mestvinnende på rulleski, og i 2010 tok han OL-gull i lagsprint i Vancouver sammen med Petter Northug.

Skiløperen tok OL-gull i lagsprint i Vancouver 2010 sammen med Petter Northug. Foto: Poppe, Cornelius, Cornelius Poppe / SCANPIX

Da han la opp i 2019, understreker han at han gjorde det fordi han hadde lyst, og ikke fordi han måtte.

– Da jeg gikk i mål i mitt siste skirenn gråt jeg mine modige tårer og var full av følelser. Men jeg var mest av alt takknemlig, sier han til NRK.

Selv om toppidrettskarrieren er et tilbakelagt kapittel, trener idrettsmannen fra Linderud hver eneste dag.

Og det har han tenkt til å fortsette med.

– Jeg kommer til å være han skrukkete som går på ski på fjellet med gammelt utstyr og gamle klær. Og jeg kommer aldri til å legge vekk idretts-Øystein, forsikrer han.

Øystein Pettersen har ingen planer om å legge idrettsgleden på hylla. Foto: Magnus Ôsth/Skiclassics

Orienteringsløper Anne Margrethe Hausken Nordberg troner øverst på resultatlista etter første program, etterfulgt av Magnus Midtbø og Aksel Lund Svindal.