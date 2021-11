Draken om Maskorama: – Heilt sprøtt

Teoriane om Bamsen og Draken spriker i alle retningar.

Vi tok ein spørsmål-svar-runde og dilemmarunde med dei to. NRK har nemleg fått levert skriftlege svar av produksjonen.

Hint Bamsen Ekspandér faktaboks Skjønte tidleg at den ikkje ville vere som dei andre leikane.

Merka tidleg at konkurransen for livets gunst ville bli tøff.

Meiner at bamsar høyrer heime i skogen.

Ein bamse vil alltid vere med på leiken, og bamsen vart over seg av glede då den fyrste gongen fekk leike med dei andre leikane.

«Tiden som følgde vart ei reise gjennom tid og stad. eg opplevde dei merkelegaste stadane og dei hyggelegaste karakterane».

Alt gjekk på skjener, men plutseleg ein dag sneik det seg inn ei usikkerheit. Kvar var eigentleg endestasjonen, og hadde bamsen billett heilt fram?

«Mi reise starta allereie før eg kunne gå. Eg har reiselystent blod flytande i årene. Eg ville prøve livet både som isbjørn og teddybjørn», seier Bamsen.

Hennar destinasjon er framleis ikkje nådd, og ho drøymer framleis den dag i dag.

«Nokon gongar må ein berre gripe oksen ved horna og hoppe i det,» seier den.

I vignetten ser ein mange forskjellige leikar som Barbie og Fantorangen, Ole Brum-karakterar, Mini Mus og ein grøn pistol. Veggen består av kaketapet, og barnebøker er plasserte i hylla. Bamsen tar opp ein mindre bamse og dansar med den. Eit namneskilt det står «Vekter» på. I slutten i episode to blir ljoset slokke. Det blir vist ein togstasjon med skiltet Veggli på, togskjener, statue av Olav Tryggvason (grunnleggjaren av Trondheim) skilt med teksten «Rex Perpetuus Norvegiae». Tamagotchi (eit digitalt kjæledyr) var gåva sist gong. I episode to hadde bamsen bytta ut pysjen med raud kappe og maske.

Bamsen:

Korleis er det å vere med i Maskorama?

– For ein bamse som meg som likar å leike med alle dei andre flotte leikene er det «A dream come true»!

Korleis er det at ingen veit kven du er?

– Alle veit jo at eg er ein bamse, men eg har skjult meg godt bak dei fine glittermaskene kvar laurdag, så ingen veit akkurat heilt kva for ein bamse eg er, hi hi hi!!

– At ingen heilt veit, er nesten som å leike gøymeleik; Spennande!

FASHIONBAMSE: – Tenk å få sydd så mange kule kostyme av snillaste Kjell til kvar einaste helg. Eg føler meg som ein fashionbamse, seier Bamsen til NRK. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Korleis er det å halde det hemmeleg, kva er dine beste triks?

Triks 1: Glittermaske.

Triks 2: Kjøper honning i skjul i butikken så ingen blir mistenksam.

Triks 3: Legg ut bilde på internett på laurdagar der det ser ut som eg er i hiet mitt.

Kva er den verste løgna du har servert til nå?

– At eg ikkje har moglegheit til å vere med på Maskorama fordi eg akkurat har gått i hi.

Kva er ditt beste Maskorama-minne til nå?

– Beste minne er når eg ser alle ungane i publikum som kosar seg når eg står på scena️! Eg elskar også å få fine teikningar kvar laurdag. Eg har hengt alle opp i garderoben min.

Har du ei aning på kven dei andre kan vere?

Dragen: Puff, den magiske Dragen.

Nøkken: Eg er redd nøkken, eg.

Nissen: Sørpolsnissen.

Snømonsteret: Olav frå Frost.

Dilemmarunde

Fleire trur at Bamsen er artist og tidlegare Stjernekamp-deltakar Lisa Børud, medan andre trur det kan vere artist Sandra Lyng – som fekk sitt gjennombrot i Idol.

Fleire nemner også skodespelar Josefine Frida, og artistane Ingeborg Walther, Nora Foss og artist Raylee som moglege kjendisar.

Vil ein dilemmarunde hjelpe?

Bamsen?: Artist Ingeborg Walther. Frå Sarpsborg i Viken. Kjent gjennom «Stjernekamp». Bamsen?: Artist Sandra Lyng Haugen. Slo gjennom i «Idol». Har også deltatt på «Stjernekamp». I tillegg har ho gitt ut barnebøker. Bamsen?: Skodespelar Josefine Frida frå Sigdal i Viken. Kjent frå «Skam» og «Førstegangstjenesten». Har spelt også spelt i teaterstykke på Trøndelag Teater. Bamsen?: Artist Lisa Børud. Blant anna kjent frå «Stjernekamp» og «Melodi Grand Prix». Har sunge og dansa sidan ho var lita. Bamsen?: Artist Nora Foss. Ho fekk sitt gjennombrot i «Norske Talenter», og har sunge på «Oprah» i USA. Ho har også har deltatt i «Meldodi Grand Prix» og «Stjernekamp». Dei siste åra har ho studert musikk i Boston, USA. Bamsen?: Artisten Raylee frå Tromøy i Arendal er kjent frå «Stjernekamp», «Skal vi danse» og «Melodi Grand Prix».

«Stjernekamp» eller «Idol» ?

– Stjernekamp er sååå koseleg!

USA eller Noreg?

– Noreg

Er draumen å bli artist eller skodespelar?

– Aller mest ein bjørn, men artist og skodespelar høyrest artig ut!

90-talet eller 2000-talet?

– 2000, kanskje.

«Oprah» eller «Lindmo» ?

– «Lindmo». Det er koseleg.

Trøndelag eller Viken?

– Trøndelag?

Draken

COMEBACK: Draken har sagt at hans deltaking i Maskorama kan kallast for eit «comeback». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Korleis er det å vere med i Maskorama?

– Det å vere med på Maskorama er heilt sprøtt. Det er som ingenting eg har vore med på før: Nervepirrande, spennande og morosamt.

Korleis er det at ingen veit kven du er?

– Det at ingen veit kven eg er, er ganske rart, men også litt deilig. For da kan ein berre gøyme seg bak ei maske og synge med si eiga stemme.

Korleis er det å halde det hemmeleg, kva er dine beste triks?

– Det er veldig rart å halde alt hemmeleg og late som ingenting, og lyge. Eg har ikkje så mange triks. Om nokon spør meg, blir eg alltid litt sett ut.

Kva er den verste løgna du har servert til nå?

– Den verste løgna eg har sagt hittil skal eg ikkje dele.

Kva er ditt beste Maskorama-minne til nå?

– Mitt beste Maskorama-minne til nå var da eg flørta med Marion Ravn på scena.

Har du ei aning på kven dei andre kan vere?

– Ja, kven kan dei andre vere? Anar ikkje. Eg er ikkje så god til å gjette kjendisar.

Høyr Maskoramapodkasten i NRK Radio: Hinta du ikkje får andre stadar:

Eit nytt eksklusivt hint blir levert og det skremmer vettet av Emil Gukild som er gjest. Høyr også kva Abid Raja seier når Tinashe Williamson ber han ta ein trall. Du trenger javascript for å se video. Eit nytt eksklusivt hint blir levert og det skremmer vettet av Emil Gukild som er gjest. Høyr også kva Abid Raja seier når Tinashe Williamson ber han ta ein trall.

Dilemmarunde

Heller ikkje Draken er folk kloke på. Artisten TIX, komikaren Stian Blipp, «FlippKlipp»-programleiaren Victor Sotberg, «Beat for Beat»-programleiaren Atle Pettersen og MMA-utøvaren Emil Meek og Emil Gukild er blant namna som går igjen i sosiale medium.

DRAKEN?: Programleiar i «FlippKlipp» Victor Sotberg. Han er utruleg populær blant kidsa, i tillegg har han blant anna deltatt på «Skal vi danse» og «71 grader nord kjendis». DRAKEN?: Artist TIX. Han slo gjennom med sine russelåtar. I år var han Noregs håp i Eurovision Song Contest. Han har også gitt ut bok. DRAKEN?: Programleiar i «Beat for Beat» og musikar Atle Pettersen. Han har deltatt i Melodi Grand Pric. I 2011 vann han «Skal vi danse». DRAKEN?: MMA-utøvar Emil Meek. DRAKEN?: Komikar og programleiar Stian Blipp, sist kjent frå «Senkveld med Stian og Helene». Han er også medprogramleiar i spel-podkasten «Nerdelandslaget». DRAKEN?: Sportsjournalist i NRK, Emil Gukild. Som Draken har han «showa» før, og reist verda rundt som sportsjournalist.

«Beat for Beat» eller «Skal vi danse» ?

– «Skal vi danse» er tøft.

MGP eller MMA?

– MMA.

Barne-TV eller voksen-TV?

– Voksen-TV.

Spele dataspel eller trene?

– Trene.

Singel eller familie?

– Singel i hola.