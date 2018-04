Dømt for ærekrenkelser i januar – startet ny «mobbekampanje» i mars

I januar ble en 19 år gammel youtuber dømt for ærekrenkelser etter en rekke sjikanerende og trakasserende videoer av youtuber Dennis Vareide.

Før påske startet imidlertid mannen, som nå er blitt 20 år, en ny kampanje mot en annen ung, norsk youtuber. Gjennom en underskriftskampanje på underskrift.no og en video på sin egen Youtube-kanal går han hardt ut mot 17 år gamle Ellen Aabol som nylig ble nominert til Youtube-prisen Gullsnutten.

– Selvfølgelig vil enkelte anse humoren som usmakelig, men den er med på å skape engasjement og generell interesse rundt videoene, rett og slett fordi de blir morsomme, sier mannen til NRK.

– Ikke mitt ansvar

Han sier til NRK at kampanjen er satt i gang for å få Aabol fjernet fra prisutdelingen.

Selv presiserer han under videoen at den er skapt for å spre hat og kaller Aabol for «mentalt handikappet».

Mannen sier at det er Aabols eget videoinnhold som rettferdiggjør det han selv kaller for kritikk.

– Når alt kommer til alt så er det flere videoer og handlinger fra Ellen sin side som i sum gjør det greit å lage en sånn video mot henne.

Videoen er til nå sett mer enn 50000 ganger, og mannen har mer enn 20000 abonnenter på kanalen sin. Underskriftskampanjen har fått nærmere 4000 underskrifter.

At han fyrer opp under hat mot enkeltpersoner og får flere av sine følgere til å legge ut hetsende og truende kommentarer, vil han ikke være kjent med.

– Det stemmer at enkelte tar det for langt, men det er på ingen måte noe jeg oppfordrer til og dermed vil det ikke være mitt ansvar.

– Ser alvorlig på det som skjer

Ellen Aabol blir representert av nettverket United Screens. De skriver til NRK at de ser alvorlig på det som nå skjer.

– Vår viktigste prioritet akkurat nå er å forsikre oss om at Ellen har all den nødvendige støtte og hjelp hun måtte trenge. Vi har folk som overvåker det som skrives på sosiale medier om saken og har en dialog med Ellen omkring nødvendig moderering, sier Mano Rashidi i United Screens.

Mano Rashidi i United Screens sier de ser alvorlig på kampanjen til 20-åringen. Foto: United Screens

Rashidi påpeker at de jobber aktivt for å sikre seg at alle aktører forholder seg til Youtubes retningslinjer og at de følger deres verdier, både på og av skjermen, for å få beholde sin partnerstatus hos dem.

– Vi er sikre på at våre konkurrenter ønsker– og jobber mot det samme.

Mannen som har publisert videoen som langer ut mot Aabol, tilhører imidlertid ingen nettverk i Norge eller i utlandet, ifølge Rashidi.

– Politianmelder lovstridige ytringer

Ellen Aabol mener videoen til 20-åringen skaper forvirring og feilinformasjon som går i mannens favør.

– Jeg synes det er synd at han tar det jeg har sagt ut av kontekst og vrir det til sin egen fordel. Han klipper og limer og legger til sine egne tanker og påstander uten at hans publikum har fått med seg hele settingen, sier hun til NRK.

Aabol sier til NRK at hun kommer til å politianmelde eventuelle ytringer som er lovstridige, men at hun foreløpig ikke har gjort noe med kampanjen til mannen. Foto: skjermdump

Til nå har hun valgt å holde stilt om kampanjen, men sier til NRK at hun kommer til å politianmelde eventuelle ytringer som er lovstridige.

– Jeg synes det er trist at mannen skjuler åpenbar mobbing og netthets som satire og får følgerne sine til å tro på dette.

Aabol mener dette er et «perfekt eksempel» som viser at mobbing og personangrep ofte går ustraffet hen.

– Det som hender med meg nå er det flere barn og unge som opplever daglig og som har opplevd gjennom flere år. Jeg vil oppfordre alle voksne til å se hva deres barn gjør og hvordan de opptrer på nettet.

– En signalsak

Hatvideoer og sterke anklager gir klikk og drama, og er en økende trend blant norske youtubere, meldte Brennpunkt i fjor høst.

En av dem som har høstet mange abonnenter på Youtube nettopp på slike videoer, er 20-åringen i Oslo som tidligere i vinter måtte møte i retten for å ha kommet med alvorlige beskyldninger mot Dennis Vareide, kjent fra Youtube-duoen Prebz og Dennis.

Mannen mente videoene han hadde publisert kun inneholdt satire, mens Vareide mente det var snakk om ærekrenkelser. I Oslo tingrett ble mannen dømt, og endte opp med å måtte betale til sammen 140.000 kroner i oppreisning og saksomkostninger.

Vareide har sagt at saken er viktig for å rette søkelyset mot hva som er greit å ytre seg om på Youtube. Hans advokat Jon Wessel-Aas uttalte at miljøet som produserer slike videoer opererer i det han kalte et «lovløst vakuum» og et «juridisk bakvendtland».

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk har tidligere forklart hvorfor dette er et problem:

– Der tradisjonelle mediehus har et tydelig redaktøransvar og må følge Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten, blir videoer med sjikane og udokumenterte påstander liggende ute på Youtube. Mange av exposed-videoene merkes med satire. Det holder ikke, mener Kalbakk.

Wessel-Aas understreket under rettssaken mot youtuberen at heller ikke nettet er unntatt vanlige lover og regler.

– Sånn sett er dette en signalsak, sa han.

– Viser ingen form for anger

Vareide sier til NRK at han ikke synes det er sjokkerende at mannen fortsetter der han slapp før rettssaken.

– Han viser jo ikke noen form for anger.

Dennis Vareide vant mot den 20 år gamle youtuberen i retten i januar. Nå mener han at mannen mobber på ny. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vareide sier at han ikke tror videoen mannen nå har lagt ut er direkte ulovlig, men synes ikke den har noe på Youtube å gjøre. Han kaller det mobbing av Aabol.

– Hun må nesten bare stå i det, men det er et problem at sånne som denne mannen ikke har noen form for redaksjonelt press, sier Vareide til NRK.

Han sier at alle som lager videoer på Youtube dessverre må belage seg på kritikk fra folk som skjuler seg bak anonymitet.

– Det er vanskelig å få fjernet.

Vareide forteller imidlertid at det kan se ut til at flere har sluttet med denne spesifikke videotrenden etter rettssaken i januar.

– Det var en god del kids som hengte seg på dette og lagde sine egne videoer. Alle og enhver har fjerna dem og mange har også beklaget seg overfor meg. De har sagt at det gikk for langt, at de beit på og trodde på en gutt som snakka falskt. Om man skal kalle det for en trend, så er det nok ikke mye igjen av den.

Medietilsynet: – Vi må holde på til vi tar igjen teknologien

I Medietilsynet er de bekymret for underkulturer som kan oppstå på sosiale medier.

– Deltakelse i sosiale medier kan være fint og utviklende, men vi må passe på underkulturene der barn og unge holder på alene og utvikler et språk og en måte å snakke til hverandre på som de tror er greit, men som egentlig ikke er det, sier seniorrådgiver Rita Astridsdotter Brudalen.

Hun påpeker at det i deres Barn og medier-undersøkelser kommer fram at mange barn og unge opplever hets og mobbing, uten å si fra til noen.

– Det er veldig uheldig at noen unge mennesker synes det er greit å drive med det som vi anser som hets og mobbing, selv om de kaller det for noe annet.

Medietilsynet ber foreldre engasjere seg mer i hva barna gjør på sosiale medier.

– Dette må vi snakke mer om hjemme, men vi må også ha en offentlig samtale om det. Og vi må holde på til vi tar igjen teknologien – slik at vi får holdninger som gjør at vi ikke ender opp der mange unge får kriminelle saker mot seg.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Youtube til denne saken, uten hell.