Rapperen Rakim Mayers, bedre kjent som Asap Rocky, er dømt for vold mot en 19-åring etter en konsert i Stockholm tidligere i sommer.

To av de han reiste sammen med var også tiltalt i saken. Begge disse er også dømt for vold mot mannen.

Både rapperen og de han reiste med slipper å sone fengselsstraff.

Han satt i varetekt i Sverige fra 5. juli til han ble løslatt 2. august i påvente av dommen.

Dommer Per Lennerbrant presenterte dommen på en pressekonferanse onsdag. Foto: Tt News Agency / Reuters

Får erstatning

Asap Rockys forsvarere har hele tiden hevdet at de handlet i nødverge, og at 19-åringen som ble utsatt for volden hadde slått en av Asap Rockys livvakter.

Denne forklaringen har Stockholms tingrett ikke trodd på, og derfor dømt han. Retten mener likevel ikke at volden er grov nok til at de må i fengsel.

– Påstanden om nødverge anses som motbevist, sa dommer Per Lennerbrant under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

19-åringen er tilkjent 12 500 kroner i erstatning. I tillegg må de dømte betale omtrent 80 000 svenske kroner i saksomkostninger.

Til NRK opplyser dommeren at dommen innebærer at de dømte kommer til å dømmes hardere, dersom de begår nye lovbrudd i Sverige i løpet av de neste to årene.

Den amerikanske rapperen Asap Rocky må eventuelt vende tilbake til Sverige og Stockholm, hvis han blir skyldig i voldstiltalen. Foto: Angela Weiss / AFP

Skal tilbake til Sverige

Asap Rockys forsvarer holdt også en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Vi er skuffet, fordi vi håpte på en frikjennende dom, sier advokat Slobodan Jovicic, som har forsvart rapperen.

Han sier at han ikke har snakket med Asap Rocky enda, og at de ikke har bestemt seg for om de kommer til å anke dommen.

– Min klient har aldri tvilt på at han skulle få en rettferdig rettsprosess, sier Jovicic.

Det er også blitt spekulert i om Asap Rocky ikke kom til å ville komme tilbake til Sverige etter denne hendelsen. Det avkrefter advokaten hans.

– Han kommer tilbake til Sverige. 100 prosent sikkert, sier advokaten.

ASAP Rockys sekretær i en SMS: – Jeg så Rocky og livvakten banke dritten ut av en person

Asap Rockys forsvarer Slobodan Jovicic på pressekonferansen onsdag. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB scanpix

– Håpet på en annen dom

19-åringens bistandsadvokat Magnus Strømberg sier til NRK at de hadde håpet på en annen dom.

– Domstolen burde lyttet mer til min klient, og spesielt med tanke på anvendelse av glassflasken, sier Strømberg.

Strømberg har hevdet at Asap Rocky hadde slått den fornærmede med en glassflaske. Det har tingretten ikke funnet grunn til å tro på.

Videre sier han at de er usikre på om de vil anke dommen.

Ba publikum be for seg

Under sin første konsert etter at han ble løslatt fra varetekt kom rapperen med en oppfordring til publikum: – Be for meg.

Konserten fant sted i Anaheim i California i forbindelse med Real Street Festival, skriver VG.

– Forhåpentligvis, med Guds hjelp, blir jeg ikke funnet skyldig. Forhåpentligvis havner vi ikke i fengsel. Det ville vært galt, sa Asap Rocky fra scenen under en pause i konserten.

Asap Rocky under konserten i Anaheim. Foto: Social Media / Reuters

Krevde seks måneders fengsel

Et av de store spørsmålene er om hiphop-artisten vil bli tvunget til å returnere til Sverige.

Aktor Daniel Suneson krevde seks måneders fengsel for Asap Rocky, mens forsvareren har argumentert for at han bør frikjennes.

Hendelsen fant sted utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm.

Les også: ASAP Rockys sekretær i en SMS: – Jeg så Rocky og livvakten banke dritten ut av en person

Aktor sa i sin sluttprosedyre at det er uaktuelt med noe annet enn fengsel for Asap Rocky. Han argumenterte også for at rapperen bør dømmes hardere enn de to andre tiltalte fordi han slengte 19-åringen i bakken før volden begynte.

Et stort pressekorps ventet på dommen i Stockholm tingrett. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Trump ba om løslatelse

USAs president Donald Trump har engasjert seg i saken og nærmest forsøkt å gjøre den til storpolitikk. Han ringte Sveriges statsminister Stefan Löfven og ba om at Asap Rocky måtte settes fri.

I tillegg sendte presidenten en ekspert på gisselsaker til Sverige for å prøve å få de tiltalte hjem til USA.