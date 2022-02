«Verdens verste menneske», regissert av Joachim Trier, nådde ikkje opp i konkurransen om Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes i sommar, men Renate Reinsve fekk med seg prisen for beste kvinnelege skodespelar.

No får filmen nye sjansar til å hente heim høgthengande prisar. 13. mars deler det britiske filminstituttet ut sine Bafta-prisar for 75. gong i Royal Albert Hall i London.

I klassen for filmar som ikkje har engelsk språk er filmen ein av fem nominerte. Blant dei andre nominerte finn vi blant anna italienske «The Hand of God» og spanske «Parallelle mødre».

– Dette er sjølvsagt ei stor ære, både for Renate, Joachim og heile teamet. Det har vore ei utruleg reise for oss så langt, og at filmen treff såpass godt internasjonalt gler oss enormt. Dette er ei stor anerkjenning, seier produsent Andrea B. Ottmar i ein e-post til NRK.

Beste hovudrolle

Renate Reinsve er nominert i klassa beste kvinnelege hovudrolle saman med blant andre Lady Gaga og Joanna Scanland. Ho synest nominasjonen er ei stor ære.

– Det kjennest surrealistisk og heilt fantastisk å bli nominert til ein Bafta. Det er ei stor ære, og det betyr veldig mykje, seier ho.

«Verdens verste menneske» er også den norske Oscar-kandidaten. Teamet bak filmen er for tida i USA for å promotere filmen. Nominasjonane til den amerikanske filmprisen kjem 8. februar, medan prisane blir delte ut 27. mars.

Dette er dei nominerte:

Beste kvinnelege skodespelar

Lady Gaga i «House of Gucci»

Alana Haim i «Licorice Pizza»

Emilia Jones i «Coda»

Renate Reinsve i «Verdens verste menneske»

Joanna Scanlan i «After Love»

Tessa Thompson i «Dobbeltliv»

Beste ikkje-engelskspråklege film