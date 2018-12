Disse vil bli den ultimate agent

Deltakerne i NRKs nye storsatsning, er plukket ut på bakgrunn av eventyrlyst og nysgjerrighet. Alder er ingen hindring, den yngste er 19 år og den eldste 74 år. Lagene skal tilegne seg ferdigheter som brukes i planlegging og utføring, av oppdrag fra «Agent Cloud», i «spionenes by», Budapest.

Lagene Team Buda og Team Pest konkurrerer mot hverandre. Taperlaget, må hver uke, sende tre stykker i elimineringskonkurransen «Flukten». Her må de kjempe mot sine egne om å få bli med i konkurransen videre mot å bli den ultimate agent.

Martin Giæver er programleder

Det hele skal programleder Martin Giæver overvære. Journalisten er kjent fra Sommeråpent, FBI, Dagsrevyen og har også vært innom realityverden som deltaker.

PROGRAMLEDER: Martin Giæver i Den Ultimate Agent. Foto: Sarosi Zoltan

– Å være programleder er noe helt annet. Som deltaker er du med på et eventyr, inne i en boble, mens du som programleder ser det fra utsiden. Det blir en jobb, men en helt fantastisk jobb, sier Martin.

Han er også selv over gjennomsnittet interessert i alt som har med agenter å gjøre, og kanskje til og med føler seg litt hjemme i spionverden.

– Det er overraskende mange likhetstrekk mellom journalistikk og spionasje. Det handler om å hente ut informasjon, finne kilder, snakke med dem så de blir trygge på deg. Og nå har jeg jo forstått at det opp i gjennom tidene har vært mange journalister som har blitt brukt som spioner. Men spionene bør helst ligge lavt og ikke avsløre seg selv og der hadde jeg nok slitt litt.

Martin forteller at programmet foregår ute blant vanlige folk i den ungarske hovedstaden, og at det derfor føles veldig virkelig.

–Selv om det er lek så er oppgavene som deltakerne må gjennom veldig tett opptil de som ekte spioner møter, sier han.

Dette er deltakerne:

Fra: Ørsta, bosatt i Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Seksjonsleder i Avinor

Har du spionrelaterte erfaringer fra før?

–Jeg vokste opp i en flyktningleir, de 13 første årene av livet mitt. Omgivelsene var svært vanskelige. Tilgang på vann, strøm og menneskerettigheter var nærmest fraværende. Det er nok en erfaring å ta med seg.

Hva frykter du?

–Jeg er ikke så glad i å svømme, og heller ikke synge. Hadde noen hørt meg synge ville de fått mareritt.

Fra: Oppdal

Sivilstatus: Singel, to barn.

Yrke: Lærer

Spionerfaring?

–Jeg har aldri tapt i spionspillet «Cluedo», jeg har et ekstremt bra system der. I tillegg til et ekstremt konkurranseinstinkt og at jobben min som mattelærer handler mye om problemløsning og logikk, tenker jeg at det kan komme godt med.

Hva frykter du?

–Jeg er ikke så glad i høyder, men samtidig er jeg god på å utfordre meg selv på det jeg er redd for. Jeg går inn med alt, det er vinn eller forsvinn. Jeg går ikke for tredjeplass!

Fra: Oslo

Sivilstatus: I et forhold, fem barn.

Yrke: Salg- og servicepilot, SiO Oslo og Akershus

Spionerfaring?

–Jeg har aldri jobbet med noe agentete, men jeg bodde i Moskva under Sovjetuniontiden sammen med foreldrene mine. Der fulgte de med på alt vi gjorde, avlyttet leiligheten og hele pakka. Selvfølgelig «visste vi ikke noe om det», men da vi hadde venner over og man skulle snakke om noe politisk betent, brukte vi tavler til å skrive på, slik at det ikke skulle bli hørt.

Hva frykter du?

–Jeg vet jo ingenting om hva vi skal, det er litt skummelt. Men jeg har litt høydeskrekk, men det er irrasjonell frykt. Jeg vet at det stort sett går fint, og for meg handler det om å bare komme i gang og gjøre det.

Fra: Oslo, bosatt i Washington

Sivilstatus: Singel

Yrke: Program director i Norwegian-American Defense Industry Council (NAMMO AS).

Spionerfaring?

–Nei, jeg har hatt «flink pike syndrom» hele livet, men jeg er jo superfan av James Bond og Mission Impossible. Så akkurat det kan nok komme godt med! Samtidig er jeg flink med mennesker og få dem til å dele informasjon.

Hva frykter du?

–Å måtte velge seg selv foran andre. Jeg bryr meg veldig mye om de rundt meg, og om det skulle oppstå en situasjon som kan gå utover tilliten og tryggheten jeg har bygd opp med noen andre, så tror jeg det kan bli vanskelig.

Fra: Kløfta, bosatt i Oslo.

Sivilstatus: Singel

Yrke: Aktivitetsleder og assistent

Spionerfaring?

–Nja, da jeg flyttet til New York og fikk vite at jeg skulle bo i Brooklyn, ble jeg litt stresset fordi jeg hadde sett så mange filmer hvor det var et «gangsterpreget» område. Men det viste seg å være en sinnssykt fet bydel med mange fine og forskjellige folk. I tillegg har jeg drevet med mye idrett, sett mye Jason Bourne.

Hva frykter du?

–Det er vel en liten dødsangst som sitter i meg, ikke noe store greier, men problemene oppstår når jeg er i en situasjon jeg ikke har noe som helst kontroll på, for eksempel i et fly. Eventuelt andre ting som stripper meg helt for kontroll om uhellet skulle være ute!

Fra: Hamar, bosatt i Oslo

Sivilstatus: Singel, to barn

Yrke: Pensjonist og jusstudent

Spionerfaring?

–Jeg har vært i politikken i mange år, noe som kanskje ikke kan sammenlignes helt. Men det var iallfall utfordrende! Og det kan nok komme godt med, i tillegg til alderen min. Man er veldig troverdig som en eldre dame, det er ikke det folk forventer.



Hva frykter du?

–Jeg har et problem, og det er at jeg er redd for fryktelig lite. Jeg har virkelig prøvd å tenke gjennom det. Da jeg vokste opp var jeg «dritten i midten», og konkurrerte veldig med mine to søstre. Jeg måtte synes! Og det resulterte i at jeg utviklet spisse albuer og et enormt konkurranseinstinkt.

Fra: Rubbestadneset

Sivilstatus: Gift, fem barn.

Yrke: Konserntillitsvalgt i Equinor

Spionerfaring?

–Jeg kjenner litt på det som konserntillitsvalgt! Av og til får man litt informasjon om noe, og så må man finne ut resten på egen hånd. I tillegg er det jo mye informasjon jeg også skal holde tett til brystet, så jeg vet jeg klarer godt å både sluke og oppbevare informasjon.

Hva frykter du?

–Fallskjerm er vel kanskje ikke førsteprioritet for min del, men ellers er det lite jeg er redd for utfordringsmessig.

Fra: Kristiansand, bosatt i Fredrikstad

Sivilstatus: Singel

Yrke: Studerer scenografi

Spionerfaring?

–Ja, jeg er veldig glad i å utgi meg for å være noen andre enn meg selv. Det hjelper jo også at jeg har skuespillererfaring. Jeg elsker å ringe til ukjente og finne på en helt annen identitet! Selvfølgelig så lenge det ikke er slemt eller går utover noen på en negativ måte. Jeg har også en superkraft i øynene! Et lite glimt som gjør at jeg stort sett får det som jeg vil.

Hva frykter du?

–Jeg er redd for høyder! Og så får jeg veldig kort lunte om jeg må vente mye. Da kommer «Irritasjons-Myrthel» frem, men hun kamuflerer alt i passiv aggressivitet! Det hender ganske ofte egentlig.

Fra: Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Key account manager

Spionerfaring?

–Det er det vel heller få som har, men jeg har levd et fargerikt og aktivitetsrikt liv. Jeg har vært gjennom mye fysisk, men også tunge situasjoner hvor jeg har måttet tenke og være logisk, kjapt. Jeg er «street smart» og ikke redd for noe, og det tror jeg at jeg kommer langt med.

Ingen frykter altså?

–Jeg har opplevd høyde og hatt store biller krypende oppover nakken, men aldri vært redd for noe av det. Det er likevel noe jeg håper skjer gjennom denne opplevelsen. Jeg vil gjerne kjenne hvordan det er å måtte ta seg sammen. Samtidig har jeg den tankegangen at når man først hopper i noe, så er det ikke vits å bruke energi på å være redd. Da må man bare gjennomføre.

Fra: Hamar, bosatt i Oslo

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Prosjektleder

Spionerfaring?

–Jeg har gjort mye forskjellig, og er typen som er med på alt jeg blir spurt om. Likevel er jeg veldig pysete, men vet at jeg får mye igjen for å prøve. Jeg har fått høre at jeg er litt vimsete, men samtidig veldig tøff. Og det tror jeg faktisk kan være en fordel i denne konkurransen. Strategien min er å være «ulv i fåreklær», ikke virke som en umiddelbar konkurrent, slik at man vil spille på lag med meg.

Hva frykter du?

–Jeg syns mye er skummelt. Alt som er nytt er skummelt, og ting jeg vet krever mye av meg syns jeg er veldig ubehagelig. Dette er med andre ord stikk i strid med min natur, men nå er jeg forberedt på å ikke være forberedt. Jeg har ikke noe annet valg enn å ta ting som de kommer.

Fra: Ålesund, bosatt i Trondheim

Sivilstatus: Singel

Yrke: Student

Spionerfaring?

–Jeg har drevet med teater i ti år, i tillegg til at jeg har tryllet i mange år. I tillegg har jeg jobbet mye med data og IT. Jeg har øye for detaljer kanskje ingen andre bryr seg om, for eksempel hvordan hotellet jeg bor på har skjult kabler syns jeg er interessant. Kombinert med skuespillererfaringen tror jeg at det kan være store fordeler.

Hva frykter du?

–Jeg er ikke så glad i vann. Dersom det blir mye dykking vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å gå.

Fra: Alta

Sivilstatus: Gift, to barn

Yrke: Salgsleder og kursleder

Spionerfaring?

–Jeg kan ikke påstå det, men action og spenning appellerer til meg. Jeg liker å være aktiv, trener og har mye energi i kroppen. Jeg er positiv og tar fort på meg en «pusherrolle» tenker jeg. Jeg har troa på at man får til ting, og det lar jeg laget mitt høre. I tillegg har jeg frisket opp kart- og kompassferdighetene mine.

Hva frykter du?

–Jeg har sagt at jeg absolutt ikke hopper i strikk. Det kommer ikke på tale at jeg skal hoppe i døden på den måten!

Fra: Svelvik, bosatt i Oslo.

Sivilstatus: Singel

Yrke: Yogalærer

Spionerfaring?

–Det har alltid vært en agent i meg! Da jeg var liten pleide jeg sperre av områder og starte etterforskning dersom jeg fant en bruskork eller plastbit i skogen. Mistenkte alltid det verste. Og for bare noen år siden bodde jeg sammen med en venninne, hvor vi hadde god oversikt over bussholdeplassen utenfor. Da noterte vi oss hva folk gjorde, fant opp historier og latet som vi hadde walkietalkies for å snakke med «gutta våre» i politiet!

Hva frykter du?

–Vepser og kakerlakker! Jeg håper vi ikke må gjennom et rom med masse flyvende kakerlakker for eksempel. I tillegg er jeg litt redd for dykking. Å gjøre ting under vann håper jeg vi slipper.

Fra: Sannidal i Kragerø, bosatt i Helle

Sivilstatus: Gift, fire barn

Yrke: Politioverbetjent

Spionerfaring?

–Jeg har aldri vært spesielt opptatt av agentgreier Folk har kanskje forventninger til at jeg burde kunne ting. Men jeg vet iallfall at jeg evner å tilpasse meg, og jeg er glad i å komme meg ut av komfortsonen. Det eneste jeg ikke liker er å ljuge, det er noe hele kroppen min stritter imot!

Hva frykter du?

–Jeg fungerer svært dårlig i høyden. Det er ikke uten grunn at de øvre partiene på garasjen ikke er malt, for å si det sånn. Jeg kan fint stå i bunnen av en stige og tenke at det går fint, at om man faller er det ikke så ille egentlig. Men så fort jeg er oppe, er det ikke noe gøy altså.

Fra: Mo i Rana

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Technical support specialist innen kryptovaluta

Spionerfaring?

–Jeg pleier å stjele ting når jeg er hjemme hos mamma. Det trenger ikke være noe større enn en neglefil, bare nok til at det irriterer henne litt. Det er selvfølgelig bare for moro skyld, og det er ganske artig at hun alltid mistenker noe når jeg drar derfra!

Hva frykter du?

–Det er ikke noe jeg er direkte redd for. Men jeg er spent hvordan jeg er i konkurransesituasjon. Jeg har aldri lagt 100 prosent i noe, fordi det er bedre å tape om man gir litt mindre. Har alltid tenkt at det er helt greit å være ganske god, men at det ikke er så viktig å være dritgod i noe.

Fra: Oslo

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Produksjonsassistent

Spionerfaring?

–Jeg er en bygutt, og har bodd mange steder rundt om i Oslo. Da vi var små var vi en liten guttegjeng som utnyttet byen vi bodde i. Alt var lett tilgjengelig og vi sneik oss inn på kino og slikt. Så det håper dette kommer godt med som agent!

Hva frykter du?

–Høyde og vann klarer jeg meg uten. Men det blir også spennende å se om jeg jobber bra i lag, eller om jeg er best som solospiller.

Lørdag 12. januar kan du se agentene i NRK TV!