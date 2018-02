Disse konkurrerer mot Poppes «Utøya» i Berlin

Lørdag deles den prestisjetunge Gullbjørnen ut under den internasjonale filmfestivalen i Berlin, Berlinalen.

En norsk film har aldri – siden starten av festivalen i 1951, vunnet prisen.

– Jeg tror sjansene er store. «Isle of Dogs» er eneste reelle konkurrent så langt etter mitt syn, men det er ingen typisk Gullbjørn-film, sier filmkritiker i NRK, Birger Westmo.

Se hele listen over nominerte filmer under:

Disse konkurrerer i Berlin Ekspandér faktaboks 3 Days in Quiberon, (Tyskland/Østerrike/Frankrike)

Season of the Devil, (Filippinene)

Damsel, (USA)

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot (USA)

Dovlatov, (Russland/Polen/Serbia)

Eva, (Frankrike/Belgia)

Daughter of Mine, (Italia/Tyskland/Sveits)

The Heiresses, (Paraguay/Uruguay/Tyskland/Brasil/Norge/Frankrike)

In the Aisles, (Tyskland)

Isle of Dogs, (Storbritannia/Tyskland)

Pig, (Iran)

My Brother's Name is Robert and He is an Idiot, (Tyskland/Frankrike/Sveits)

Museum, (Mexico)

The Prayer, (Frankrike)

The Real Estate, (Sverige/Storbritannia)

Touch Me Not, (Romania/Tyskland/Tsjekkia/Bulgaria/Frankrike)

Transit, (Tyskland/Frankrike)

Utøya 22. juli, (Norge)

(Norge dukker opp som bidragsyter til filmen The Heiresses, men har kun bidratt økonomisk.)

Gullbjørnen gjeveste pris

Juryen skal stemme over en rekke priser, og viktigst er Gullbjørnen som går til beste film.

Dessuten deles det ut en rekke sølvbjørner for blant annet beste skuespiller, beste regi og beste manus.

Trofeet som deles ut er Berlins bjørn, utformet av kunstneren Renée Sintenis.

Gullbjørnen er, ved siden av Gullpalmen i Cannes, Gulløven i Venezia og Oscar i Los Angeles, en av filmindustriens mest anerkjente priser.

De siste fem årene har filmer fra Romania, Kina, Iran, Italia og Ungarn vunnet Gullbjørnen, i fjor var det filmen «Om kropp og sjel» (Ungarn) som stakk av med prisen.

Amerikansk animasjonsfilm blant kandidatene

USA har vunnet Gullbjørnen hele 15 ganger, (inkludert to priser i 1951, da fem vinnere ble kåret samme år).

Også i år mener kritikerne at en amerikansk film står sterkt i konkurransen.

Wes Andersons stop-motion animasjonsfilm «Isle of Dogs» finner sted i Japan 20 år inn i framtida. Et virusutbrudd gjør at alle hunder blir forvist fra storbyen og over til et søppeldeponi på en øy.

En hundegjeng blir med på leit etter hunden Spots, etter at eieren, en ung gutt, krasjlander i et stjålet fly på øya.

Hollywood Reporter skriver at filmen har en politisk undertone som «føles svært betimelig, om korrupte ledere som manipulerer sannheten for å spre frykt og utvise minoriteter».

Filmen hadde premiere i Berlin 15. februar, og skal vises på kinoer i USA fra 23. mars.

– Går til tyngre filmer

Westmo i NRK mener filmen ikke er noe juryen vanligvis ville sett etter.

– Gullbjørnen går vanligvis til litt tyngre og mer krevende filmer med sterkere kommentarer til aktuell tematikk.

Han trekker fram migrant-dokumentaren «Fire at Sea» i 2016 og «Taxi» i 2015 av regissør Jafar Panahi, som hadde fått forbud mot å lage film av landets myndigheter.

– «Isle of Dogs» er en underfundig fabel med klare kvaliteter, men jeg har en følelse av at det ikke er en type film som en Berlinale-jury ser etter, sier Westmo.

– Juryen vil krangle om denne

Regissør Erik Poppe viste mandag formiddag fram «Utøya 22. juli» for pressekorpset i Berlin til blandet mottakelse.

Tim Robey, filmkritiker i The Telegraph skriver til NRK at han tror juryen vil krangle om nettopp den norske filmen, men at det likevel ikke er umulig at den stikker av med seieren.

– Det er ikke umulig, men jeg har en følelse av at juryen kommer til å krangle om det. Det er en veldig splittende film her i Berlin, skriver han.

Fire av fire stjerner

Filmavisen Screen International (Screen Daily på nett) trekker også fram Utøya-filmen sammen med blant andre Wes Andersons «Isle of Dogs» som en vinnerkandidat.

Flere kritikere har i avisen fått gi sine stjerner til filmene som foreløpig er vist fram.

Der stikker «Utøya 22. juli» av med fire av fire stjerner fra Nicholas Wennö i svenske DN, mens Anton Dolin i russiske Meduza og Verena Lueken i Frankfurter Allgemeine gir filmen tre av fire stjerner.

– Men det er for tidlig å kåre en vinner, påpeker Robey i The Telegraph.

OBS: Ikke alle filmene er vist fram i Berlin ennå, så kritikerne vil ikke konkludere med sine favoritter. Flere filmer ble også plukket ut til konkurransen, men har selv valgt å ikke konkurrere.