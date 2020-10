– Jeg ble så sjokkert at føttene bare falt under meg, plutselig så tok jeg meg selv i å sitte på gulvet. Jeg ble helt satt ut, forteller Sandra.

Allerede i program tre fikk hun beskjed om at hun hadde blitt stemt hjem av seerne. Men på grunn av problemer med stemmeangivingen, fikk Sandra være med videre i konkurransen.

– Jeg trodde jo at jeg skulle ryke ut som nummer to. Men så var ikke det rett, og etter det har jeg klart å komme meg videre i konkurransen. Jeg er skikkelig overrasket, men utrolig glad, sier Sandra.

MISTET STEMMEN: Til tross for at Sandra hadde mistet stemmen bare timer før semifinalen, klarte hun å sikre seg en plass i finalen. Det sjokkerte artisten. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Føles ganske uvirkelig

I likhet med Sandra, ble også Knut Marius overrasket da hans navn ble lest opp som en av finalistene.

– Rett før navnet mitt ble ropt opp tenkte jeg at de to andre kom til å gå til finalen. Men så var jeg så heldig at navnet mitt ble ropt opp først, det føltes ganske uvirkelig, forteller Knut Marius.

Videre forteller han at det blir rart å forlate Stjernekamp-bobla, etter ti intense uker.

– Det er jo dette livet har dreid seg om nå, i tillegg til barna mine. Det er en enormt stor del av hverdagen som bare fordufter i det sekundet kameraene blir slått av, sier Knut Marius.

Det å ha vært med i Stjernekamp beskriver han som noe av det største han har opplevd i karrieren.

– Det er et så stort privilegiet at det nesten ikke går an å forklare. Jeg kommer aldri til å stå her igjen og synge favorittsangene mine, hver lørdag, forteller Knut Marius.

Les mer om finalesendingen her: Stjernekamp (10:10) – finale

SJOKKTILSTAND: Knut Marius Djupvik, forteller at han havnet i sjokktilstand da hans navn ble lest opp som en av finalistene i Stjernekamp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Har vært tyngre psykisk enn jeg hadde trodd

Sandra forteller at hun er overrasket over hvor nervøs hun har vært før hver sending.

– Det har vært tyngre psykisk enn jeg hadde trodd, fordi jeg føler det er mye press. Jeg har vært så nervøs noen ganger at jeg nesten ikke husker at jeg har stått på scenen, forteller Sandra.

Videre forteller hun at deltakelsen også har gjort henne sterkere, og at hun har lært mye som hun kommer til å ta med seg videre i livet.

– Det har vært en utrolig fin reise. Jeg føler at jeg har vokst veldig som vokalist og artist, også har jeg lært mye som menneske. Å klare ting jeg aldri hadde trodd jeg skulle klare, har gitt en skikkelig mestringsfølelse, sier Sandra.

– En jævlig sterk konkurrent

Nå deler hun finaleplassen med Knut Marius Djupvik, som hun mener er en verdig finalist.

– Det er en jævlig sterk konkurrent. Det å synge som han er jo som å hoppe etter Wirkola. Han er Norges beste vokalist, forteller Sandra.

Men hun går hun inn i finalen med hud og hår, og er klar for å gi alt på lørdag.

– Jeg kan ikke legge skjul på at det å vinne er min aller største drøm. Jeg blir kjempe takknemlig for andreplassen også, men når jeg først står der og har muligheten, så er det alt jeg vil, sier Sandra.

VIL VINNE: Både Knut Marius og Sandra forteller at de unner den andre og vinne, men at de selvfølgelig håper at det er sitt eget navn som blir ropt opp som vinneren av Stjernekamp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg har selvfølgelig lyst til å vinne

Knut Marius synes det er kult at det er nettopp Sandra han står med i en finale.

– Hun har vist gjennom hele konkurransen at hun er en fantastisk artist og sanger. Det bildet av Sandra og meg i en finale kommer jeg til å ha med meg resten av livet, sier Knut Marius.

Selv om han unner Sandra å vinne, håper han at det er hans navn som blir ropt opp som vinneren av Stjernekamp i kveld.

– Når jeg først står i en finale, så har jeg selvfølgelig lyst til å vinne. Men hovedfokuset mitt er å få til en dritbra sending sammen med Sandra, også får dommen komme når den kommer, forteller han videre.

Stjernekamp-finalen ser du i kveld på NRK 1 eller i NRK TV 19:50.