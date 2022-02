Selv om publikum fikk et lite gjensyn med konsertlivet på høsten i fjor, var musikkåret 2021 et år som også var preget av strenge koronarestriksjoner og utsettelser og avlysninger av konserter.

Det stoppet ikke norske musikere fra å levere musikk i ypperste klasse.

Nå er de nominerte til Spellemannprisen for 2021 avslørt. Artisten Girl in Red er nominert i hele syv kategorier.

GIRL IN RED: Marie Ulven Ringheim vant Spellemannpris for årets gjennombrudd i 2020. Foto: Jason Schjerven / NRK

22-åringen fra Horten kan stikke av med prisene i kategoriene: alternativ pop/rock («if I could make it go quiet»), årets musikkvideo («Body & Mind»), årets tekstforfatter («if I could make it go quiet»), årets utgivelse («if I could make it go quiet»), årets låt («Serotonin») og årets produsent sammen med Matias Téllez.

– Å inneha den nye rekorden for flest nominasjoner i historien er helt vanvittig. Jeg er utrolig spent, dette er utrolig kult og at jeg er veldig, veldig glad, sier artisten i en pressemelding.

Girl in Red gjorde braksuksess i 2018, da hun vant årets Urørt på NRK P3, med låten «I wanna be your girlfriend».

Artisten har millioner av fans, og har holdt konserter verden over. Det siste året har hun blitt hylla for musikken sin, og for å være et skeivt forbilde for mange.

Kan vinne tre priser

Årets Spellemann-nominasjoner ble presentert på en digital pressekonferanse på NRK.no. Der ble det klart at Gabrielle og Stig Brenner begge er nominert til tre priser hver.

Foto: Kim Erlandsen

Det er derfor duket for en spennende duell under utdeling. Stig Brenner og Gabrielle er nemlig nominert i to av de samme kategoriene.

Gabrielle er nominert i kategoriene pop, årets utgivelse, og årets låtskriver for albumet «Klipp meg i ti og lim meg sammen».

Også Stig Brenner kapret nominasjoner for årets låtskriver og årets utgivelse, samt i kategorien RnB/Soul, for albumet «Hvite Duer, Sort Magi».

I november ble Stig Brenner overrakt P3-prisen av statsminister Jonas Gahr Støre. Da benyttet Brenner anledningen til å snakke om rusreformen

Stig Brenner er nominert i tre kategorier. Her sammen med Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Dette er de nominerte

Barnemusikk:

Christine Sandtorv: Stjerneteller - Automagisk

Du og jeg og vi 2-3-4: Balkongfest

Heidi Solheim: En Meter Fra

Tone Hulbækmo: Eg kan

Blues:

Adam Douglas: Better Angels

Ledfoot: Black Valley

Norsk Utflukt: Heder & Verdighet

Vidar Busk & His True Believers: The Civilized Life

Country:

Gruppa Keiino presenterer disse nominerte i kategorien:

Hayde Bluegrass Orchestra: Migrants

Hellbillies: Blå dag

Johan Berggren: Ei hytte foran loven

Ole Kirkeng: Rocking Chair

Elektronika:

Det er girl in red, en av de nominerte i Alternativ Pop/Rock, som presenterer de nominerte i Elektronikakategorien.

Bendik HK: Progressive Rock Music

Jerry Folk: Dotted Red

Smerz: Believer

Vilde Tuv: Melting Songs

Hip Hop:

Det var kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen som avslørte de nominerte i Hip Hop kategorien.

B-Boy Myhre: Absolute B-Boy Music

Kamelen: Kamelen 2021

Linni: Nightridah

Mo Ayn: Gjeter

Jazz:

Flukten - «Velkommen håp»

Friends & Beughbors - «The Earth is #»

Ole Morten Vågan, Trondheum Jazz Orchestra - «Plastic Wave»

Siril Malmedal Hauge - «Slowly, slowly»

Metall:

Djevel - «Tanker som rir natten»

Einherjer - «North Star»

KAL-EL - «Dark Majesty»

Nekromantheon - «The Visions of Trismegistos»

Pop:

Alan Walker

Bernhoft - «Dancing On My Knees»

Gabrielle - «Klipp meg i ti og lim meg sammen»

Lemaitre - «Substellar»

RnB/Soul:

Beharie - «Beharie // Beharie»

Marie Noreger - «Gravity»

Stefanos Yowhannes - «Neo Noir»

Stig Brenner - «Hvite duer, Sort magi»

Festmusikk:

Carina Dahl

Hagle

JONE

Rotlaus

Klassisk:

Håkon Skogstad med Atle Sponberg og Trondheimsolistene - «Visions of Tango»

Lise Davidsen - «Beethoven/Wagner/Verdi»

Ragnhild Hemsing - «RØTA»

Sonoko Miriam Welde, Oslo-Filharmonien, Joshua Weilerstein, Tabita Berglund - «Sonoko Miriam Welde: Bruch / Vaughan Williams / Barber»

Tradisjonsmusikk:

Marja Mortensson & Kringkastingsorkesteret - «Raajroe - The Reindeer Caravan»

Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola - «The Smoky Smirr o Rain»

Synnøve Brøndbo Plassen Hjemve - «Slåttetralling fra Folldal»

Thov G. Wetterhus - Stålslått

Årets internasjonale suksess:

Cashmere Cat

Anne Judith Stokke Wik

Aurora

Bendik Giske

Rock:

Erlend Ropstad - «Da himmelen brant var alle hunder stille»

Heave Blood & Die - «Post People»

Hedvig Mollestad Trio - «Ding dong. You're dead»

Kanaan - «Earthbound»

Samtid:

Alpaca Ensemble - Rehnqvist/Lindquist

Håvard Gimse - 20 Norwegian Piano Miniatures

Maja S. K. Ratkje - «Vannstand»

Signe Bakke / James Clapperton / Kjetil Møster / BIT20 Ensemble / René Wiik / Craig Farr - «Soccorsi: Works by Morten Eide Pedersen»

Tonos komponistpris:

Eirik Hegdal - The Sky Opens Twice

Henrik Hellstenius - Henrik Hellstenius: Past & Presence

Ingfrid Breie Nyhus - Slåttepiano II

Ketil Hvoslef - L'homme armé: Works by Ketil Hvosle

Viser og visepop:

Daniela Reyes - Engangsdager

Marthe Valle - Tilbakestilling

Tønes - Thilda Bøes legat

Eva Weel Skram - Sleppe tak

Åpen klasse:

Bendik Giske - Cracks

Erlend Apneseth Trio - Lokk

Hedvig Mollestad - Tempest Revisited

Ulver - Scary Muzak

Årets gjennombrudd og Gramostipend:

Ash Olsen

Hagle

Metteson

Murder Maids

T Section

Victoria Nadine

Årets låt:

Chris Holsten - Smilet i ditt eget speil

Halva Priset feat. Maria Mena - Den fineste Chevy'n

girl in red - Serotonin

Emma Steinbakken - Jeg glemmer deg aldri

TIX - Fallen Angel / Ut av mørket

Hagle - Ærmen i kærmen

Årets låtskriver:

Emelie Hollow - Emelie Hollow 2021

Gabrielle Leithaug - KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN

Marie Ulven (girl in red) - if I could make it go quiet

Stig Joar Haugen (Stig Brenner) - Hvite Duer, Sort Magi

Årets musikkvideo:

Girl In Red - Body & Mind (Thea Hvistendahl)

Kjartan Lauritzen - Million (Martin Kopperud)

Sei Selina - Only When You’re Asleep (Niels Windfeldt)

Sondre Justad - Sorry (feat. Musti) (Julian Vargas & Eirik Svensson)

Årets Tekstforfatter:

Daniela Reyes - Engangsdager

Frank Skovrand - Opphørets time

Lars Saabye Christensen - Et snev av evig

Marie Ulven - if I could make it go quiet

Årets utgivelse: