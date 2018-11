Disse damene tør å drømme stort

– Jeg tror jeg enda ikke har skjønt at jeg faktisk kan drive med det her. Det er jo en «risky business».

Myra, eller Regina Tucker som hun egentlig heter, sitter henslengt på en blå kontorstol i et musikkstudio i Oslo.

Bergensrapperen ga ut sin første singel «Hold an» for bare to år siden, og det tok bare én dag før Leo Ajkic tok kontakt med henne, og den til da ukjente rapperen fikk en kontrakt med musikkollektivet og plateselskapet NMG/G-huset.

Myra startet rask å samarbeide med Lars Vaular, som ble en mentor for henne.

Følte seg naken

– Musikken, å komme inn i det, det kan være veldig skummelt. Jeg husker at jeg var redd, for første gang. Jeg hadde prestasjonsangst, for jeg hadde jo aldri noen plan. Men han roet meg ned, sa at dette fikser jeg.

FRIHET: Jeg vil at musikken min skal representere frihet til å være seg selv, og at det er fett da, sier rapperen Myra. Foto: Kaja Marie Andreassen

Myra følte seg naken når hun skulle gi ut musikk, og var redd for hvordan det skulle bli mottatt at hun ga så mye av seg selv. Nå er hun nominert som årets nykommer på P3 GULL.

– Det å lage musikk, handler om å elske seg selv, bli et helt menneske. Det gjør jeg når jeg mikser inn mine afrikanske vibber, og kan være hele meg.

Tør å drømme stort

På årets P3 GULL er det et overtall av kvinnelige artister som både er nominert, og skal opptre. Det reflekterer godt på musikkåret som har vært, mener anmelder i VG og P13-profil, Sandeep Singh.

DRØMME STORT: Anmelder Sandeep Singh synes det er bra at kvinnelige artister tør å drømme stort. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Det har jo vært snakk om i flere år at det må gjøres et eller annet for å få frem alt det kvinnelige talentet som finnes i landet, og så er det bare et eller annet som har klaffet nå i år, sier Sandeep Singh.

Singh trekker frem artister som artister som Sigrid, AURORA, Emilie Nicolas, Dagny og Astrid S som har preget musikkbilde i 2018. Alle disse artistene synger på engelsk, og med det så mener Singh at de når bredere ut og tør å drømme stort.

– Det var en periode man trodde at det bare var gutter som turte å drømme stort. Men etter Nico og Vinz, så er det jentene som har tatt over, i hvert fall det internasjonale ambisjonsnivået.

Kvinnelige artister sitt år

Singh trekker frem at flere seriøse artister tør å drive med massevennlig pop, og at de viser at det er mulig for flere artister enn a-ha å oppleve internasjonal suksess.

Og at artister som Astrid S og Dagny egentlig er låtskrivere, og at det er et bra utgangspunkt for å formidle musikk.

SPICE GIRLS OG EVA CASSIDY: Eva Cassidy var grunnen til at Dagny begynte å lage sin egen musikk, men hun ser i ettertid at også Spice Girls har hatt sitt å si for musikken hun lager i dag. Foto: Li-Lian Ahlskog / NRK P3

Da artisten Dagny var 14 år fikk hun to plater av Eva Cassidy til jul. Da bestemte hun seg for å plukke opp gitaren og lage egne låter. Nå er hun nominert til årets låt med sangen «Drink about».

– Det viktigste når jeg lager musikk er at det er noe jeg oppriktig «kicker» på, jeg vil kjenne på magefølelsen, følge det som kjennes bra ut, ikke det man tror er det lureste å gjøre, sier Dagny.

Dagny selv liker tanken på at 2018 har vært kvinnene sitt år.

– Det har vært mye flinke kvinner i år ja, kanskje dette har vært vårt år, jeg liker tanken på det i hvert fall.

– Jeg skulle ønske det var så vanlig at man ikke tenker over det

Dagny skal i likhet med Astrid S, opptre på P3 GULL i år. Bare 16 år gammel slo Astrid Smeplass igjennom i Idol. Men selv om det begynner å bli noen år bak mikrofonen, innrømmer Smeplass at hun er ganske nervøs før lørdagens opptreden.

JOBBER MED DEBUTALBUMET: Astrid S kom nylig ut med hiten "Emotion" og jobber nå frem mot et debutalbum Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Det er litt skummelt, fordi vi skal lage skikkelig show, og jeg føler det er veldig mye som ligger på mine skuldre. Men jeg håper at folk sitter igjen og tenker at woow, det var noe nytt, sier Smeplass.

Selv skulle hun ønske at kvinnenes inntog i musikkbransjen i år, var så vanlig at man ikke tenkte over det.

– Jeg skulle ønske det skjedde oftere at kvinnene fikk plass, og at man ikke trenger å legge vekt på det. Vi er jo veldig flinke synes jeg.