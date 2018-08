Disse bøkene skal redde bokhøsten

Google lager nettsøk med sensur

Google venter på godkjenning fra kinesiske myndigheter, etter at selskapet i fjor startet arbeidet med å tilpasse søketjenesten i Kina, skriver The Guardian. Prosjektet har kodenavnet «dragonfly», og går ut på å svarteliste nettsteder med søkeord som handler om for eksempel menneskerettigheter og demokrati. Patrick Poon, som er Kina-forsker hos Amnesty International, sier til The Intercept at prosjektet vil være en katastrofe for verdens informasjonssamfunn. Google er i dag blokkert av myndighetene, og den største konkurrenten er søketjenesten Baidu.