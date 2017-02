Line Elvsåshagen og Kåre Magnus Bergh er programledere for den norske finalen i Oslo Spektrum 11. mars.

Av over 1000 innsendte bidrag er ti valgt ut til å konkurrere om å bli Norges håp under Eurovision Song Contest i Kiev i Ukraina i mai. Kringkasteren NTU skal være vert for konkurransen, etter at Jamala vant med låten «1944» i Stockholm i fjor.

Tangerer rekorden

Hele 43 land skal delta i årets konkurranse, som er tangering av rekorden i 2008 og 2011. Portugal og Romania returnerer til konkurransen etter en pause på ett år, mens Bosnia og Hercegovina trekker seg grunnet økonomi.

Å sørge for at Norge stiller med et bidrag som kan bli godt likt også utenfor våre egne grenser er et klart mål – særlig etter det skuffende resultatet i 2016, da Agnete Johnsens «Icebreaker» ble slått ut i semifinalen.

Internasjonal jury

Derfor er det gjort endringer foran årets norske finale. En internasjonal jury skal være med på å velge ut hvilke fire låter som skal nå den såkalte Gullfinalen.

I selve finalen vil det utelukkende være norske publikumsstemmer som avgjør hvilket av de fire finalebidragene som skal representere Norge i Kiev i mai.

Alle låtene slippes i full lengde 15. februar.

Her er artistene:

1. Ammunition - «Wrecking Crew»

Åge Sten Nilsen har representert Norge en gang tidligere, som frontfigur i Wig Wam. Bandet nådde en niende plass i Eurovision 2005. Bandet Ammunition ble startet opp i 2013.

«Wrecking Crew» er skrevet av frontfigur Åge Sten Nilsen og Erik Mårtensson.

AMMUNITION: er blant de ti artistene i den norske MGP-finalen 2017.

2. Ulrikke - «Places»

(Artist: Ulrikke Brandstorp)

Ulrikke har fartstid fra flere musikkprogrammer på TV, som «Idol», «The Voice» og «Beat for Beat». Hun har også vært korist i «Norske Talenter» og «Idol Jr.». «Places» har hun skrevet sammen med en annen Idol-deltaker, Tony Alexander Skjevik.

ULRIKKE: er blant de ti artistene i den norske MGP-finalen 2017.

3. Amina Sewali - «Mesterverk»

Sewali er en allsidig artist med erfaring som musiker, komponist, manusforfatter og skuespiller. Hun har blant annet stått på scenen som Solveig i Nationaltheatrets oppsetning av Peer Gynt. Dette er andre gang hun er med i MGP, men det er første gang hun deltar med en egenkomponert sang.

AMINA SEWALI: er blant de ti artistene i den norske MGP-finalen 2017.

4. JOWST - «Grab The Moment»

JOWST kommer fra musiker Joakim With Steens navn. I tillegg til å være artist har Steen jobbet som lydtekniker siden 2011. Sammen med vokalisten Aleksander Walmann deltar han i den norske MGP-finalen med låten «Grab The Moment».

JOWST: er blant de ti artistene i den norske MGP-finalen 2017.

5. Kristian Valen - «You & I»

Artisten og komikeren debuterer i MGP med låten «You & I», som han har skrevet og komponert selv. TV 2 har tidligere spekulert i at Valen er blant årets MGP-artister, og det viser seg å stemme. Valen var ikke tilstede under presentasjonen tirsdag, men ble lansert som dagens store overraskelse. Valen ble overtalt til å delta av MGP-sjef Jan Fredrik Karlsen.

KRISTIAN VALEN: er blant de ti artistene i den norske MGP-finalen 2017.

6. Elin & The woods - «First step in faith/Oadjebasvuhtii»

(Artister: Robin Lynch og Elin Kåven)

Elin & The Woods består av sangeren Elin Kåven og musikkprodusent Robin Lynch. Kåven synger på samisk og joiker. Hun har gitt ut tre kritikerroste soloalbum på sitt tyske plateselskap, og har turnért i 12 land de siste 10 årene. Samarbeidet mellom Kåven og Lynch begynte å 2015.

ELIN & THE WOODS: er blant de ti artistene i den norske MGP-finalen 2017.

7. Jenny Augusta - «I Go Where You Go»

(Artister: Joakim With Steen og Aleksander Walmann)

Jenny Augusta begynte scene-karrieren med å opptre med klassiske stykker av blant andre Grieg, Mozart og Harald Sæverud. Med låter som blant andre «Drit og dra» og «All your friends are dead» gjorde Jenny Augusta seg godt bemerket på «Norske talenter» på TV2 høsten 2015. «I go where you go» har hun skrevet selv med hjelp av Inga Þyri Þórðardóttir.

JENNY AUGUSTA: er blant de ti artistene i den norske MGP-finalen 2017.

8. Ella - «Mamma boy»

(Artist: Elin Kristiansen)

Ella har holdt på med dans og musikk så lenge hun kan huske, og sier at MGP har fulgt henne hele livet med – med egne tolkninger av blant andre Carola, Ketil Stokkan og ABBA. Men det er rockesjangeren som ligger hjertet hennes nærmest. Ella synger «Mamma Boy» som er skrevet av P.K. Ottestad og Ida Maria.