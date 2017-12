Disney kjøper del av 21st Century Fox for 432 milliarder

Avalen innebærer en sammenslåing av noen av Hollywoods mest sentrale filmstudioer, og vil føre til at imperiet som ble grunnlagt av den australske mediemogulen Rupert Murdoch, blir betydelig mindre.

Kulturkommentator i Adresseavisen Terje Eidsvåg, mener at oppkjøpet i utgangspunktet har en enkel forklaring.

KULTURKOMMENTATOR: Terje Eidsvåg, kulturkommentator i Adresseavisen, sier at oppkjøpet betyr at Disney får mer kontroll over de mest populære filmmerkevarene som finnes. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

– Sannsynligvis er det for å tjene mer penger til sine eiere. Samtidig får Disney nå kontroll over de mest populære filmmerkevarene som finnes. For eksempel hele «Star Wars», sier Eidsvåg til NRK.

Oppkjøpet gjør at Disney får distribusjonsrettighetene til den første «Star Wars»-filmen, som de ikke fikk da selskapet kjøpte «Star Wars» fra Lucasfilm i 2012 for 4 milliarder dollar. Disney får også rettigheter til en rekke andre film- og serietitler.

– For fem år siden syns mange at 4 milliarder dollar for Star Wars-dealen var veldig mye. Men «Star Wars»-filmene Disney har spilt inn etterpå har spilt inn over 1 milliard dollar. Så det har vært lønnsomt, sier Eidsvåg.

KJØPER RETTIGHETENE: Disney eier rettighetene til alle «Star Wars»-filmene med unntak av den aller første fra 1977. Her med Mark Hamill, Harrison Ford og Carrie Fisher. Foto: AP

Satser på strømming

Disney skriver i en uttalelse torsdag at avtalen vil føre til at Disney kan produsere enda bedre innhold, bygge mer direkte relasjoner til kundene, samt gi enda bedre underholdningsopplevelser uansett hvor kundene befinner seg og uansett når de ønsker seg det.

MURDOCH: Mediemogulen Rupert Murdoch grunnla 21st Century Fox. Det er ventet at Murdoch og hans to sønner beholder kontrollen over Fox broadcast network, Fox News og flere sportskanaler. Foto: Dia Dipasupil / AFP

Avtalen mellom de to gigantselskapene må godkjennes av amerikanske justismyndigheter, før det hele er helt klart. Ifølge The New York Times har selskapet dersom avtalen går gjennom, store nok muskler til å ta opp kampen mot selskaper som Netflix, Google, Facebook og Amazon – som alle er store på nettstreaming.

Det er ventet at Disney vil starte opp to strømmetjenester i løpet av 2018 og 2019, én for sport og én for underholdning, skriver CNN.

Det er ikke kjent om og eventuelt når disse tjenestene vil bli tilgjengelige i Norge. Ifølge flere amerikanske medier er nettopp å skaffe innhold til disse plattformene blant årsakene til Disneys oppkjøp av 21st Century Fox.

Får rettighetene til flere kjente filmtitler

21 Century Fox eier rettighetene til Marvel-produksjonene «X-Men» og «Fantastic Four», selv om Disney kjøpte Marvel for 4 milliarder dollar i 2009. Nå blir det igjen samlet hos Disney.

Ifølge The New York Times vil også Disney nå få kontroll over en rekke filmtitler som «Istid»-filmene, «Hjemme Alene»-filmene, «Alvin og gjengen», «The Simpsons», «Titanic», og en rekke andre 21st Century Fox-produksjoner.