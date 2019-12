Disney advarer: Den nye Star Wars-filmen kan utløse epileptiske anfall

Selskapet har sendt et brev til kinooperatører med en anbefaling om at særskilte grep tas, slik at besøkende blir gjort oppmerksomme på de visuelle effektene i filmen og blinkende lysene, skriver Variety.

I brevet, som Variety har fått tilgang til, står det følgende:

«Vi anbefaler at dere legger til en advarsel både på kinoen og på nett, og andre passende steder der deres kunder vil kunne se den, med den følgende informasjonen: Star Wars: The Rise of Skywalker inneholder flere sekvenser med bildebruk og vedvarende blinkende lys som kan påvirke dem som har fotosensitiv epilepsi eller er fotosensitive.»

Disney samarbeider med organisasjonen Epilepsy Foundation of America (EFA). Organisasjonen takket Disney for at de nå ber om at kinogåere blir advart om epilepsirisikoen som følge av den kommende filmen.

Svært få som blir berørt

I Norge har ca. 45.000 mennesker epilepsi, ifølge Norsk Epilepsiforbund.

Sissel Karin Haavaag i Norsk Epilepsiforbund sier det er svært få som er fotosensitive og at de aller fleste med epilepsi kan se filmen uten problemer. Foto: Silje Eide / Silje Eide/Norsk Epilepsiforbund

Det er kun rundt tre til fem prosent av mennesker som har epilepsi som får fremkalt anfall av lys som blinker med en viss intensitet eller visuelle mønstre.

Generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund, Sissel Karin Haavaag, sier at det er svært få av dem med epilepsi som berøres av advarselen.

– Kun et få tall er fotosensitive, og denne advarselen retter seg mot dem. Det er fint at de får en advarsel slik at de kan skjerme seg, men det er ikke slik at alle med epilepsi lider av dette, sier hun.

– De fleste kan fint se filmen.

Siste film i Skywalker-sagaen

EFA råder dem som er fotosensitive og har lyst til å se filmen til å ta noen forholdsregler.

Dersom du er fotosensitiv anbefaler de at en venn ser filmen først, og at denne vennen blir med når du ser filmen slik at han eller hun kan advare når scenene med blinkende lys kommer, og som i tillegg kan bistå dersom du får anfall.

Haavaag sier de ikke vil gå ut med spesifikke råd knyttet til dette.

– De som er fotosensitive kjenner godt hva de reagerer på og ikke. Vi skal ikke gi et spesielt råd, men det er altså knyttet et råd til filmen som Disney nå har gått ut med, sier hun.

«Star Wars: The Rise of Skywalker» er regissert av J.J. Abrams og har verdenspremiere 18. desember. Dette er det niende kapittelet i den såkalte Skywalker-sagaen, som startet med den første filmen i 1977, og det er annonsert at dette vil være det siste og avsluttende kapittelet av denne sagaen.