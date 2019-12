1/12 Last Christmas Andrew Ridgeley (venstre) og George Michael Foto: Anonymous / AP «Last Christmas» har blitt en skikkelig populær julesang. De to herrene på bildet står bak denne sangen – hva kalte de seg? Ka-ching Wham Bam Smash

2/12 Boyzvoice Boyzvoice er fra venstre: Roar (Kaare Daniel Steen), M'Pete (Espen Eckbo) og Hot Tub (Øyvind Thoen) Foto: Heiko Junge Tulleboybandet Boyzvoice ga ut en tullejulesang som har 20-års jubileum i år. Hva heter den? Your Father X-mas Ding-dong Merrily On High Let's Make Love Behind The X-mas Tree Let Me Be Your Father X-mas

3/12 Maria Mena Maria Mena Foto: Gitte Johannessen / NTB Hva heter Maria Menas populære julesang som kom i 2010? My Christmas Home Driving Home For Christmas Christmas Lullaby Home for Christmas

4/12 Jul i svingen Jakob E. Borgen Haaland (til venstre) som er Linus i Jul i Svingen og Odd Nordstoga som har skrevet musikken. Foto: Terje Bendiksby Julekalenderen Jul i svingen kom i 2006. Hvem synger originalt på denne julekalenderens tittelspor «Jul i svingen» som Odd Nordstoga har skrevet? Eva Weel Skram Sissel Kyrkjebø Ingebjørg Bratland Herborg Kråkevik

5/12 Coldplay Chris Martin fra Coldplay Foto: Slaven Vlasic Hva heter Coldplays julesang fra 2010? Christmas Tights Christmas Knights Christmas Lights Christmas Nights

6/12 Hvor rasker reven? Travel type Foto: Colourbox Hvor er det reven rasker over i sangen «Reven rasker over ......»? Myra Isen Haugen Fjellet

7/12 Frost 2 Frost 2 Foto: Disney / AP Hvilken norsk artist synger på sangen «Into The Unknown» fra filmen Frost 2 som kom nå til jul? Sigrid Astrid S Gabrielle Aurora

8/12 Hva kaller de seg? Hvem er dette? Foto: Mimsy Møller Disse jentene (bildet) har gitt ut én julesang hvert eneste år siden 2014. Blant annet sangene «God jul igjen» og «Vi blir hjemme. Hva kaller de seg? No. 4 No. 3 No. 2 No. 1

9/12 Freddy Kalas Freddy Kalas Foto: Heiko Junge Freddy Kalas ga ut en julesang i 2015 som pr. i dag har over imponerende 43 millioner streams på Spotify. Hva heter denne julesangen? Hey Christmas and Julegløgg Ho Ho Ho Santa Is Back, With His Sack Hey Ho

10/12 All I Want For Christmas Mariah Carey Foto: Charles Sykes / Ap «All I Want For Christmas» ga Mariah Carey ut i 1994 og fikk med det en stor julehit. Hvilken julefilm har vært med på å gjøre den populær? The Holiday Grinchen Home Alone Love Actually

11/12 Unescos verdensarvliste Hvilken julesang? Foto: Colourbox Hvilken julesang er på Unescos verdensarvliste? Glade jul Deilig er jorden Å kom nå med lovsang O helga natt

12/12 Når himmelen faller ned Anne Grete Preus Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix Anne Grete Preus’ «Når himmelen faller ned» er en sang som har blitt viktig for mange i jula. Her er litt fra første vers. «Det snør, himmelsk korrekturlakk over feilstavet sommer Og hør, bylarmen forsvinner under dalende flommer ............................ …......................... Jeg lener hodet helt tilbake Og får et iskyss på min munn Og får et iskyss» Hvilke to linjer mangler midt i? Og vi har hørt at ingen snøfnugg er like, og sånne under kan en tenke på en stund Ingen snøfugg de ligner hverandre, de har særtrekk som alle små barn Og snøfiller faller mot jorden, og kjærtegner mitt kalde kinn Alle snøfnugg de faller så stille, mot en jord som blir dekket av snø