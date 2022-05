Digital kunst kan vere klimaversting

Dette er den fyrste tweeten i verda. Den kjem frå grunnleggaren av nettstaden Twitter, Jack Dorsey. Den blei i mars 2021 selt for 2,9 millionar dollar. Men måten han har blitt laga på, fører til ein enorm mengde klimagassutslepp.

Kva er NFT?

Tweeten til Jack Dorsey blei selt som ei såkalla NFT, eller Non-Fungible Token. Det er eit digitalt bevis for eigarskap. Dette beviser at du eig tweeten.

Den er unik og kan ikkje tuklast med. Du kan ikkje bytte det mot noko som er identisk. Litt som eit kunstverk.

Alle kan kjøpe ein Munch, men det finst berre ein original.

I framtida kan du kanskje eige huset ditt eller bilen din, med ein NFT som bevis for eigarskapet.

Transaksjonar blir lagra i blokkjeder

Transaksjonane i ein NFT blir lagra i noko som heiter blokkjede.

Blokkjeder kan bli forklart som ein digital rekneskapsblokk. Den skal fungere som eit system for å spore digitale transaksjonar.

Når nye transaksjonar kjem, til dømes ved sal, blir ein ny blokk generert. Den inneheld alle nye transaksjonar. Når ein blokk er laga, kan den ikkje fjernast eller endrast på.

Ein kan alltid gå tilbake i blokkjeda for å sjå alle ledd.

BLOKK: Blokkjeder er litt som ei digital rekneskapsbok. Foto: shutterstock

Ein marknad i enorm vekst

Marknaden for NFT, eller Non-Fungible Token er i stadig vekst. I 2021 blei det samla selt NFT for over 17 milliardar dollar, eller 160 milliardar norske kroner, skriv Fortune.

Store selskap som Twitter og VISA, fotballaget Manchester City, og fotballstjerna Lionel Messi er nokre av dei som har valt å involvere seg i marknaden.

VISA: Finansselskapet VISA brukte 1,5 millionar norske kroner på dette digitale kunstverket. Foto: Skjermbilde / VISA

Men mesteparten av pengane som er investert, bidrar til store klimagassutslepp.

Klimaendringane går raskare, blir meir intense, og nokon av trendane er no irreversible.

Dette kjem fram i den sjette klimarapporten til FN.

I takt med at NFT-marknaden veks, er ikkje dette gode nyheiter for kloden. Generalsekretær i FN António Guterres, slo kode raud for menneskja då rapporten blei publisert.

Bitcoin bruker enorme mengder energi, og bygger også på blokkjeder i «proof of work»-metoden. Du trenger javascript for å se video. Bitcoin bruker enorme mengder energi, og bygger også på blokkjeder i «proof of work»-metoden.

Klimaversting

– Det blir brukt enorme mengder elektrisitet for å generere blokkjeder. Tal frå nokre år tilbake viser at blokkjeder står for 0,1-0,3 prosent av all elektrisitetsbruk i verda.

Det fortel Borgar Aamaas, seniorforskar i Cicero.

LIKE MYKJE: Ethereum står for like mykje karbondioksidutslepp som landet Sudan.

Det finst fleire ulike typar blokkjeder. Den største på NFT-marknaden er Ethereum. For å vinne ut blokkjeder bruker ein her ein metode som heiter «proof of work». Dette er ein lite effektiv måte å lage blokkjeder på.

Metoden «proof of work» gir enorme mengder drivhusgassar som er med på å øydelegge jorda sin atmosfære.

«Proof of work» bruker kompliserte matematiske reknestykke for å løyse oppgåver. Desse oppgåvene må løysast for å lage nye blokker i blokkjeden. For å løyse desse oppgåvene krevst det ein enorm mengde maskinvare og straum. Dei som utvinner blokker er innstilt for forteneste. Det betyr at dei ofte benytter seg av den raskaste og billigaste energien som er tilgjengeleg. Det er ofte energi i form av fossilt brensel, gjerne kolkraft. Sjølv om det blir brukt grønn energi for å mine blokkar, betyr det ofte at fossil energi blir dytta andre stader. SIRI LØKEN / NRK

Det var med denne metoden tweeten til Jack Dorsey blei gjort til ein NFT.

Nyare tal viser at straumforbruket har auka. Årleg har Ethereum åleine auka til liknande forbruk som det årlege forbruket av straum til land som Qatar og Ungarn.

SKEPTISK: Professor ved Universitetet i Oslo meiner ein heller bør bruke elektrisitet til noko meir fornuftig enn blokkjeder. Foto: Privat

Karbondioksidutsleppet kan bli samanlikna med Sudan.

– Transformasjon til fornybar energi kan gjere klimaavtrykk mindre, men det spørst om vi heller skal bruke elektrisitet til noko meir fornuftig enn å vinne ut blokkjeder, seier professor ved institutt for teknologisystem, ved Universitetet i Oslo, Josef Noll.

CO₂ i atmosfæren målt i deler per million partikler (ppm) CO₂ i atmosfæren

Energikrise i Europa

Europa har opplevd ein ekstrem prisoppgang på energi sidan tidleg haust 2021, skriv Tekna. Deler av Noreg har sett ein stor auke i straumprisen.

Energimangelen har ført til at Kosovo at lagt ned forbod mot all utvinning av kryptovaluta, som ein brukar for å betale for NFT. Det er eit tiltak for å lette på den lamma energikrisa.

DYR: Sidan i haust har folk over heile Europa opplevd høge prisar for straumen. Foto: ARNE STUBHAUG / NRK

Krigen i Ukraina har gjort vondt verre for Europa. Nesten 45 prosent av gassimporten, 45 prosent av kull og 25 prosent av råoljeforsyninga kjem frå Russland.

– Det er jo usolidarisk å bruke energi på å vinne ut Bitcoin og andre kryptovaluta som byggjer på «proof of work» i ein situasjon kor energiprisen går opp, og folk slit med å betale straumrekninga.

Det seier Lasse Meholm, som tidlegare har jobba med kryptovaluta og blokkjedeteknologi i Nordea og DNB. Han meiner vi heller bør prioritere å bruke energien på noko anna et kryptovaluta og kryptokunst.

Kan ikkje stå inne for Ethereum

Sebastian Koffeld Jonasson, som er grunnleggjar av NFT-plattforma Enter, meiner NFT-miljøet blir svartmåla.

– Forskjellen mellom dei forskjellige kjedene er veldig stor. Vi kan ikkje stå inne for å bruke Ethereum, når det har den klimapåverknaden det har.

I Enter brukar dei «Binance Smart Chain», som lagar blokker med «proof of stake»-metoden.

Proof of Work og Proof of Stake Ekspandér faktaboks Proof of Work (PoW) Brukast for å bekrefte transaksjonar og legge til nye blokker i ei blokkjede. Dette for at ein skal kunne bekrefte at ein transaksjon er gyldig.

Den bruker kompliserte matematiske reknestykke for å løyse oppgåver.

Dette bruker ein enorm mengde straumforbruk for å få til.

For å bekrefte ein transaksjon må nokon såkalla «minere» prøve å finne løysningane på oppgåvene. Tusenvis av individuelle maskiner konkurrerer med å vere fyrst til å finna løysninga. Den som løyser oppgåvene blir lønna med ytterlegare kryptovaluta, til dømes Bitcoin, eller Ether, som brukast i Ethereum. Proof of Stake (PoS) Bruker ein anna prosess for å bekrefte transaksjonar.

Der PoW belønner «mineren» for å løyse komplisere utrekningar. Handlar PoS om at kven som lagar den nye blokka, er basert på kor mykje dei har satsa.

Den bruker ikkje den samme mengden straum, fordi ein ikkje løyser kompliserte matematiske oppgåver, men i staden satser digitale «coins» for å mine blokkane.

Altså, det er basert på mengda «coins» personen har for den bestemte blokkjeda dei prøvar å mine.

Sjansen for å få løn for strevet, er knytt til den totale prosenten av «coins» du har. Kjelde: BitDegree

FABRIKKAR: Det finst eigne fabrikkar som skal produsere blokker i blokkjeder. Her frå ein fabrikk som vinnar ut Bitcoin. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

Med «proof of stake» blir det brukt mykje mindre energi. Det er ein meir miljøvennleg måte å bygge med blokkjeder på.

«proof of work» var samstundes den einaste måten ein visste om då ein begynte med blokkjeder. Ethereum jobbar no for å gå over til «proof of stake».

– Det har vore mykje fokus i media på Ethereum, og det er nok fordi det er den som er størst og mest kjend, men det hjelper kanskje ikkje å få folk vekk frå den. Mange er nok ikkje klar over den klimapåverknaden den har, seier Jonasson.

Han trur mange ikkje er klar over at det finst mange alternativ. Han peiker på dømer som «Binance Smart Chain», «Fantom» og «Avalanche».

Ethereum har planar om å gå over til «proof of stake»-metoden i 2022, med det kan dei kutte utsleppa med over 90 prosent. Det er likevel ikkje heilt sikkert når dette skal skje.

Lasse Meholm er usikker om Ethereum i det heile tatt vil få det til å gå over til «proof of stake».

– Jo lenger dei ventar, jo meir marknadsverdi mister dei til nyare teknologi. Om to år trur eg Ethereum er borte.