Difor er «Farmen kjendis»- Lothepus macho

Duoen frå «Fjorden Cowboys», Lothepus, eller Leif Einar Lothe og Joar Førde, i tillegg til dokumentarskapar Hildegunn Wærness er gjester i laurdagens Lindmo. Der fortel dei om den skamlause staden, Sørfjorden i Hardanger.

I motsetning til store deler av Vestlandet er det fritt for bedehus i Sørfjorden. Lothepus hugsar ein barndom så godt som fri for reglar.

– Vi fekk stort sett gjera som vi ville, men vi måtte jobba frå vi var små. Eg var med å sprenge dynamitt frå eg gjekk på barneskulen, fortel Leif Einar Lothe.

– Er det slik at de ser på lovar, reglar og paragrafar litt meir som forslag?

– Eg trur ikkje alle reglar bør haldast, men det er vel eit forslag til korleis ein kunne oppført seg kanskje, bekreftar Lothepus.

COWBOY-DUO: Joar Førde og Leif Einar Lothe er med i dokumentarserien «Fjorden Cowboys» på TV2. Foto: JULIA MARIE NAGELSTAD

Denne vinteren har Leif Einar Lothe, blitt kjent for mange nordmenn som macho-hardingen med strikkegenser, som stakk av garde med sigeren i TV2s «Farmen Kjendis». Men han er også med i dokumentarserien «Fjorden Cowboys», der vi følgjer han og Joar Førde, to hardhausar frå Sørfjorden i Hardanger.

Hildegunn Wærness, opphavleg frå Stord, er kusina til Joar Førde i «Fjorden Cowboys». Som lita besøkte ho Sørfjorden kvar sommar.

– Det var hopping i høyet, mykje slåsting og spionering på dei vaksne som var heilt gale dei og. Vi begynte å drikke cider i litt vel ung alder, eg trur eg var tolv. Desse somrane er heilt fantastisk gode minner for meg, fortel Wærness.

DOKUMENTARIST: Hildegunn Wærness står bak dokumentarserien, «Fjorden Cowboys», der Leif Einar Lothe og Joar Førde er hovudpersonar. Foto: JULIA MARIE NAGELSTAD

Etter å ha utdanna seg til dokumentarfilmskapar tok Wærness med seg kamera og drog tilbake til Sørfjorden. At Leif Einar Lothe og Joar Førde blei hovudpersonane i dokumentarserien var ikkje tilfeldig.

– Sørfjorden bidreg til å skape spesielle folk. Det er fullt av galningar og raringar i denne bygda, men eg syns Leif Einar og Joar representerte best det eg hadde lyst å fortelja, seier Hildegunn Wærness.

– Er det noko spesielt med folk ifrå Sørfjorden?

– Ja! Det vil eg seie. Det er den blandinga av at folk er skamlause, fandenivoldske, det er industri som møter bondekultur, kombinert med at det er langt til næraste by.

– Etter Farmen kjendis har folk hissa seg opp og kallar Lothepus ein macho-mann. Du som har følgt Leif Einar Lothe så mykje, kva slags personlegdomstrekk er det som dominerer denne fyren?

– Eg syns at Leif Einar er ein kjempesnill kattepus. Han treng nokre gode klemmer innimellom, avslører Wærness.

– Ikkje øydelegg heile imaget mitt nå for faen, skyt Lothe inn.

– Vil du kvittere på dette?

– Nei langt ifrå.