Didrik Solli-Tangen klar for «Stjernekamp»: – Gleder meg mest til joik

– Jeg har en liten rocker inni meg. Det er moro å stå på scenen med et band i ryggen. Jeg er veldig spent på premieren, sier Didrik Solli-Tangen.

Han møter NRK under prøvene til høstens premiere på årets «Stjernekamp».

– Sjangeren som jeg gleder meg mest til, og som jeg håper at jeg får lov til å gjøre, er joik, sier Solli Tangen

Joik er ny sjanger av året. Men flere av sjangrene det skal konkurreres i går igjen fra tidligere sesonger. Blant annet opera, der Solli-Tangen er på hjemmebane. Men det er ikke nødvendigvis en fordel, mener sangeren.

– Jeg må si det at opera kanskje er den sjangeren som jeg gruer meg mest til, fordi jeg føler at folk forventer at det er en sjanger der jeg skal prestere mitt beste.

ÅRETS DELTAKERE: Foran fra venstre Gaute Ormåsen, Didrik Solli-Tangen og Aleksander Walmann, mens bak f.v. står Benedicte Adrian, Adam Douglas, Ida Maria, Erlend Bratland, Makeda og Lisa Børud. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

Kveldens sanger

I tillegg til et felles åpningsnummer skal de ti artistene fremføre sanger i sjangeren stadionrock under premieren.

Her er oversikten over hva artistene skal synge i kveld:

Didrik Solli-Tangen: «Where The Streets Have No Name» av U2.

Hilde Lyrån: «Rock You Like A Hurricane» av Scorpions.

Adam Douglas: «Here I Go Again» av Whitesnake.

Lisa Børud: «Don't Stop Believin'» av Journey.

Erlend Bratland: «Poison» av Alice Cooper.

Ida Maria: «American Woman» av Lenny Kravitz.

Gaute Ormåsen: «Too Much Love Will Kill You» av Queen.

Makeda: «Back In Black» av AC/DC.

Aleksander Walmann: «Human» av Killers.

Benedicte Adrian: «Pride (In The Name Of Love)» av U2.

Forberedelser

Solli-Tangen forteller at det er mye som svirrer i hodet før premieren.

– Jeg er spent på om stemmen holder og om jeg holder meg frisk. Jeg har fått en liten én hjemme, og han plukker jo opp en del bakterier. I tillegg skal jeg kunne tekst og koreografi. Det er mye å tenke på, men desto mer å glede seg til hvis det går bra, sier Solli-Tangen.

Benedicte Adrian forteller at hun gleder seg til å komme i gang med konkurransen.

– Jeg er ikke så god til å ta lett på ting, jeg blir veldig engasjert. Onsdag fikk vi koreografien vår og den har jeg drømt om i hele natt, sier Adrian.

Adrian forteller at hun i det siste halvåret har brukt mye tid på å forberede seg.

– Jeg har gått rundt og tenkt på hvilke låter jeg vil synge, tatt sangtimer og begynt med litt yoga, sier Adrian.

Turte ikke være med

Adrian forteller at hun elsker konseptet, men at det ikke var selvsagt for henne å bli med i konkurransen.

– Jeg har ikke turt å være med tidligere, og har liksom tenkt at «det skal jeg aldri gjøre», sier hun.

– Hvilken sjanger gruer du deg mest til?

– EDM. Det er en veldig ny sjanger. Jeg måtte finne ut hva det står for, at det er «electronic dance music». Da følte jeg meg skikkelig gammel. Men det er liksom dagens popmusikk og mange av deltakerne er gode i sjangeren. Derfor er det litt skummelt. Men i musikal og stadionrock føler jeg meg hjemme. Det vet jeg veldig godt hva det er, sier Adrian.