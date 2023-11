Diddy i hardt vært etter flere voldtektsanklager

Kun dager etter at han ble anklaget for voldtekt og misbruk av sin ekskjæreste, har det kommet to nye anklager om voldtekt mot Sean Combs, som er kjent under artistnavnene Puff Daddy, P. Diddy og bare Diddy.

Det første søksmålet er fra en kvinne ved navn Joi Dickerson-Neal. Hun påstår at Combs angrep henne i 1991 og påførte henne «betraktelige og livsvarige skader», skriver blant andre The Guardian.

Hun hevder Combs dopet henne og utsatte henne for seksuelle overgrep og mishandling. I tillegg hevder hun å være offer for hevnporno som Combs lagde og distribuerte.

– Forsøk på å tjene penger

Dickerson-Neal var i 1991 en universitetsstudent som tidligere hadde opptrådt i en musikkvideo av rapperen. I søksmålet hevdes det at han inviterte henne på middag i New York, som hun motvillig ble med på. Der skal hun ha blitt dopet og senere utsatt for seksuelle overgrep.

«Fordi hun hadde blitt dopet, kunne ikke saksøker fysisk eller mentalt holde Combs unna», heter det i søksmålet.

Hun hevder at Combs også filmet den seksuelle akten og viste det til bekjente, noe som førte til at hun ble lagt inn på sykehus med depresjon.

En talsperson for Combs kaller påstandene fra Dickerson-Neal oppdiktet og ikke troverdige.

I en uttalelse til BBC torsdag sa talspersonen at «dette er helt klart et forsøk på å tjene penger og ingenting annet».

I forrige uke ble Combs saksøkt av sin ekskjæreste, sangeren Cassie. Hun hevdet Combs slo og voldtok henne i deres årelange forhold. De to møttes da hun som 19-åring fikk kontrakt med plateselskapet hans i 2005. Han var da 37 år. Dagen etter søksmålet inngikk de forlik. Her er de to sammen i 2018. Foto: AFP

Forlik med ekskjæreste

Hennes advokater sier Dickerson-Neal ble «beveget» til å komme med anklagene etter at rapperens ekskjæreste, Casandra Ventura, i forrige uke saksøkte ham for voldtekt og gjentatte fysiske overgrep over et tiår.

Kun et døgn etter søksmålet inngikk de to et forlik. Innholdet i dette er ikke kjent.

– Jeg har bestemt meg for å løse saken i minnelighet med vilkår som jeg har et visst nivå av kontroll på, skrev Ventura, som også er kjent under artistnavnet Cassie, i en uttalelse.

Søksmålet ble fremmet torsdag i forrige uke i en domstol i New York. I en uttalelse gitt til The New York Times opplyste advokaten til Combs, Ben Brafman, at klienten nektet for anklagene.

– Ble kvalt til hun besvimte

I tillegg til søksmålet til Dickerson-Neal, har Combs også blitt saksøkt av en tredje kvinne fredag, melder Rolling Stone. Kvinnen er anonymisert og står oppført som «Jane Doe» i søksmålet.

Hun hevder at Combs og artisten Aaron Hall voldtok henne og en venninne i 1990 eller 1991, etter at de hadde blitt invitert til Halls leilighet etter en tilstelning.

Ifølge søksmålet ble den anonyme kvinnen tvunget av Combs til å ha sex med ham. Etterpå stormet Hall inn i rommet og tvang Jane Doe til å ha sex med ham også.

Kvinnen sier hennes venninne, som ikke er en del av søksmålet, hevder at hun hadde blitt «tvunget til å ha sex med Combs og Hall i et annet rom».

Videre hevder hun at Combs besøkte venninnene der de bodde et par dager senere og angrep henne fysisk.

«Han kvalte Jane Doe til hun besvimte», heter det i søksmålet.

Kvinnen sier hun senere oppsøkte medisinsk behandling «for å lege traumet».

Combs og Hall har foreløpig ikke uttalt seg om søksmålet fra Jane Doe.

New York-ordfører Eric Adams er en annen av flere profilerte amerikanere som har fått søksmål mot seg som følge av Adult Survivors Act. Han anklages for overgrep mot en kvinne i 1993. Foto: AP

Søksmålene hoper seg opp før midlertidig lov utløper

I november i fjor ble det innført et ettårig unntak, New Yorks Adult Survivors Act (ASA), som gjorde det mulig for voksne saksøkere å saksøke sine gjerningsmenn for foreldede seksualforbrytelser.

Søksmålene mot Diddy ble reist bare timer før denne muligheten forsvinner.

At ASA-vinduet nå snart er i ferd med å stenge har også ført med seg søksmål mot en rekke andre profilerte amerikanere den siste uken.

Dette gjelder blant andre New Yorks ordfører Eric Adams. Han anklages for å ha begått overgrep mot en kvinne i 1993.

I tillegg ble det reist søksmål mot skuespiller Jamie Foxx og rockestjerne Axl Rose. Foxx anklages for å ha forgrepet seg mot en kvinne i en bar i 2015, mens Rose anklages i et separat søksmål for voldtekt i 1989.

Også Bill Cosby og motefotograf Terry Richardson har fått søksmål mot seg denne uken.