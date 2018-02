Tidligere denne måneden rullet Snapchat ut en oppdatering til 40 millioner brukere.

Den nye oppdateringen har ført til store reaksjoner, og over én million har i en underskriftskampanje bedt selskapet om å rulle tilbake oppdateringen.

I THAILAND: Komikerfrue Marna Haugen Burøe er i Thailand for øyeblikket. Her har hun tatt en snap med et badedyr. NRK har fått tillatelse til å publisere skjermdump av snappen. Foto: Privat

Blogger Marna Haugen Burøe, best kjent som «komikerfrue», sier hun fikk «noia» av oppdateringen.

– Snapchat-selvmord, tenkte jeg, mens jeg så lesertallene mine synke drastisk. Jeg mistet 20.000 «snappere» på et par uker. Skikkelig kjipt, skal jeg innrømme, sier Burøe.

Men så snudde det.

– Jeg sjekket seertallene mine nå i forbindelse med dette intervjuet, og kunne se at jeg har økt igjen med 10.000 følgere. Dermed hadde kanskje Snapchat rett likevel, sier hun.

Oppdateringen på Snapchat Ekspandér faktaboks Listesiden «chat», hvor man tidligere kunne se snapper som venner har sendt til seg personlig, har blitt slått sammen med «stories».

På «stories» kunne man før se innhold delt fra alle man følger – alt fra venner til påvirkere, kjendiser og kommersielle aktører. Nå er alt samlet på én side som heter «venner».

Unntaket er kommersielle kanaler og offentlige personer, som har blitt flyttet til siden «utforsk».'

På «utforsk» er kommersielle kanaler man tidligere fant på «discover» samlet sammen med de «offentlige personene» og «snap-profiler».

Harm: – Ser vesentlig forskjell

– Uffa meg, det var en tung dag, sier Vegard Harm (21) om dagen snap-oppdateringen kom.

OPPGITT: En av Norges største på Snapchat, Vegard Harm, har fått færre seere etter den siste oppdateringen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Han syns oppdateringen var veldig «drastisk» – alt ble flyttet på samtidig.

21-åringen, med mellom 90.000 og 100.000 følgere på Snapchat, forteller at han har fått færre visninger av snappene sine etter oppdateringen.

– Jeg ser en vesentlig forskjell og har fått færre «views». Derfor blir jeg litt stressa. Men jeg regner med at det går seg til.

Harm sier at de som er store på Snapchat blir bekymret når det kommer store oppdateringer i appen.

OPPDATERING: Folk over hele verden omtaler den nye oppdateringen som rotete og frustrerende. Foto: Snapchat / AP

De største profilene på Snapchat kan tjene gode penger på følgerskaren sin. Store selskaper knytter seg til disse personene, fordi de kan gi tilgang til en ung målgruppe som ikke er like enkel å nå gjennom tradisjonell annonsering i aviser eller på tv.

Harm samarbeidet i november blant annet med Statens vegvesen om en holdningskampanje på Snapchat. Kampanjen fikk han ifølge DN, 100.000 kroner for.

– Vi som har mange følgere blir veldig stressa. Snapchat har blitt så uoversiktlig og rotete. Det er vanskeligere å finne «MyStories», og jeg har også fått opp mange «teen moms» fra USA i stedet, som jeg ikke er interessert i.

– Vil du begynne å bruke Instagram mer i stedet?

– Snap er en stor kanal for meg. Det er genialt, og jeg skal fortsette, sier han.

Helsesistah: – Det var veldig uvant

Tale Maria Krohn, kjent som «Helsesista» på Snapchat, synes også at oppdateringen kom veldig brått.

UVANT: Tale Maria Krohn synes oppdateringen på Snapchat er uvant. Foto: Privat

– Men jeg begynner å bli vant til den nå, og synes den er grei for så vidt.

Hun forteller at hun likevel ikke har like god kontroll på dem som skriver til henne lengre, og at hun også har fått noe færre seere.

– Jeg får tusenvis av snapper med spørsmål hver eneste dag, og noen ganger prøver jeg å finne igjen de jeg har snakket med og nå er det vanskeligere, sier hun.

Krohn sier likevel at hun er tilpasningsdyktig og ser positivt på forandringen.

– Det er der ungdommene er, og hvis Snapchat forsvinner i morgen, forsvinner ikke «Helsesista», da flytter jeg meg bare dit ungdommene er. Så lenge jeg kan kommunisere, det er det viktigste for meg, sier hun.

Snapchat er fornøyd

Direktør i Snapchat, Evan Spiegel, sa ingenting om at Snap Inc vil rulle tilbake oppdateringen, da han talte under en konferanse onsdag denne uken, skriver Business insider.

NY VERSJON: – Kjendiser er ikke venner, sa direktør i Snapchat, Evan Spiegel. Bildet er en skjermdump av vennesiden i den oppdaterte appen. Foto: Skjermdump / Snapchat

Spiegel sa tvert om at klagene beskriver hvorfor det måtte komme endringer i appen.

– Noen av klagene forsterker vår filosofi, sa han og beskrev videre at mange har følt at kjendiser er en del av vennene på Snapchat.

– De er ikke venner, sa han.

Snapchat skriver i en kommentar til NRK at det vil ta litt tid å venne seg til oppdateringer så store som denne, men at de håper brukerne vil ha glede av endringene etter hvert.

Per i dag har Snapchat 187 millioner daglige brukere. Dette tallet avslører imidlertid ikke den totale brukerbasen, skriver CNN.