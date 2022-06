Dette mener nordmenn om Tusenfryds ekspresspass

For to uker siden kunne NRK fortelle at Tusenfryd skulle innføre ekspresspass, som effektivt ville tillate folk å slippe å stå i kø ved å betale ekstra.

Etter sterke reaksjoner gikk fornøyelsesparken tilbake på ordningen.

I en undersøkelse gjort av Norstat, på vegne av NRK, spurte vi nordmenn om deres holdning til ekspresspassene.

68 prosent svarte at det var problematisk og ønsket ikke at det skal være mulig å betale seg frem i køer.

16 prosent var uenig. Folk må få betale seg frem i køer hvis de ønsker det.

Markedssjef i Tusenfryd, Erik Røhne Andersen, sier at tallene til NRK gjenspeiler tilbakemeldingene de har fått.

– Jeg kan forstå fordelingen ut ifra reaksjonene vi hadde da det stormet som verst.

Han forteller at de har fått mye skryt og positive tilbakemeldinger da de snudde i saken.

– Og så har det selvfølgelig vært andre som mener at vi burde stått i det og fortsatt satsingen, forteller han.

Markedssjef i Tusenfryd, Erik Røhne Andersen, forstår reaksjonene fra folk. Foto: TUSENFRYD

Spanske eiere overrasket over nordmenns reaksjon

Tusenfryd er eid av det spanske selskapet Parques Reunidos, som driver flere parker med ekspresspass. Røhne Andersen forteller at spanjolene ble overrasket over den norske reaksjonen:

– Den norske befolkningen reagerte annerledes på dette enn i andre land, sier han.

– Da dere innførte ekspresspassene argumenterte dere med at dette var noe folk etterspurte. Når dere hører disse tallene, kan det være dere feilvurderte folks holdning til dette?

– At oppfatningen skulle være såpass forskjellig som denne undersøkelsen viser, det skal vi nok være ærlig på at vi ikke var forberedt på.

– All PR er god PR, eller?

– Jeg er litt usikker på det utsagnet. Vi er nok såpass klar på at dette har gitt oss en liten ripe i lakken. Men nå bretter vi opp ermene og sørger for at vi skal reise kjerringa og vise at vi kan levere gode gjesteopplevelser i parken, kommenterer Erik Røhne Andersen.

Halvor Mehlum er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Foto: Moment Studio / Universitetet i Oslo

– En fordel for noen

Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, mener folk reagerer så sterkt fordi ekspresspasset bryter med prinsippet om likhet for alle.

Han mener nordmenn først og fremst identifiserte seg med dem som stod i den «vanlige» køen.

– De aller fleste vil ikke være blant de som kan suse forbi for litt mer penger, poengterer han.

– Det er et tilbud som er en fordel for noen, og som samtidig stjeler av andres tid.

– Tror du dette betyr slutten for ekspresspass, eller er det fortsatt mulig å innføre det her til lands?

– Fasttrack og lignende løsninger finnes fra før, så det er ikke umulig å se det for seg her. Det er ikke et lovforbud mot det, men alt avhenger av reaksjonene man får. Suget etter å tjene mer penger finnes fortsatt, sier Mehlum.