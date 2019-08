Dette må kjærester huske på i småbarnsfasen

– Å få barn sammen er noe av det største og mest romantiske i livet. Men slitet som følger med kan gå hardt ut over parforholdet, sier psykolog Peder Kjøs

I podkasten «Hos Peder» får lyttere være flue på veggen i terapirommet når psykolog Peder Kjøs møter mennesker som trenger hjelp til å håndtere utfordringene livet byr på. I den nye sesongen av «Hos Peder» får lytterne for første gang bli kjent med par som sliter med forholdet.

Første par ut er småbarnsforeldrene Therese og Alexander. De er redde for at den en gang så store kjærligheten er i ferd med å drukne i en evig runddans av praktiske gjøremål.

Barn er en prøvelse for forholdet

Å få barn endrer et parforhold fullstendig. Plutselig er man tre i stedet for to, og barnet krever mest oppmerksomhet. Det kan bli en prøvelse for mange.

– Dine egne behov og ønsker kommer i annen rekke. Mange synes det er vanskelig, og blir misfornøyde, sier Kjøs.

Hvis man ikke føler at man står sammen om foreldrerollen, eller er misfornøyd med fordelingen av oppgaver hjemme, er det lurt å ta tak i dette.

Her er Peder Kjøs sine tips til å ta vare på forholdet gjennom småbarnsfasen.

1. Aksepter at barna kommer først

Når du har fått barn, så må du tåle at ikke alt skal handle om deg selv hele tiden. Selv om det er krevende, så må du rett og slett bare prøve å akseptere at dine behov ikke lenger kommer først.

– Prøv å se på det å få barn som en utvidelse av forholdet, ikke som en hindring. Nå kan forholdet finne en dypere mening enn å bare finne på gøye ting sammen, nemlig å oppdra barn og ha omsorg sammen, sier Kjøs

2. Vær tålmodig med romantikken

– Når det kommer til romantikk i forholdet, så må man rett og slett finne seg i at det ikke blir så mye av det for de fleste i småbarnstiden, sier Kjøs.

Små barn tar mye tid og krever mye. Da må man tåle at det går noen måneder uten sex, eller tåle at du ikke får romantisk oppmerksomhet en periode.

3. Ikke planlegg urealistiske pauser

Et vanlig tips til småbarnsforeldre er å prøve å sette av tid sammen uten ungene. Kjøs mener det ikke nødvendigvis hjelper.

– For det første er det vanskelig å få det til i praksis. For det andre er det ikke garantert at man nyter tiden, fordi begge foreldre raskt kan merke at de savner ungene.

Da mener Kjøs det bedre å være sammen som foreldre.

– Det er den kjærestetingen dere skal gjøre sammen nå; være foreldre.

4. Snakk sammen

For å kunne være sammen om oppgaven å være foreldre, er det viktig at man snakker sammen, og at man snakker sammen ofte.

– Prøv å sette deg inn i hva partneren vil med foreldrerollen, og vær åpen om hva du selv vil. Sammen bør dere prøve å finne måter å diskutere og forhandle på, slik at dere blir enige om hvordan dere skal dra lasset sammen, sier Kjøs.

Det er også lurt å snakke om barneoppdragelse og foreldreoppgaven før man får barn.

– Samtidig bør man ikke bør lage seg så altfor store forventninger om hvordan det kommer til å bli å få barn. Det kommer til å bli annerledes enn det man forventer uansett.

5. Husk at det blir bedre

Etter hvert som barna blir eldre og mer uavhengige, får også dere som foreldre mer tid, både til hverandre og til dere selv.

– Hvis man klarer å kommunisere med hverandre og stå sammen om gjennom småbarnsfasen, så er det mye som kan gå til av seg selv når den mest krevende fasen er over.

Når par ser på omsorgen for barnet som noe stort og fantastisk man har sammen, kan det også binde hverandre tettere til hverandre, forsikrer Peder Kjøs

– Det er fint å elske hverandre, og denne kjærligheten blir enda større når dere elsker barna sine sammen. Selv bleieskift og nattevåk kan ha sine romantiske sider, hvis man ser på det som et kjærlighetsarbeid man gjør sammen.

