Dette kostymet er blitt et globalt protestsymbol

Du har sikkert sett dem. De hvite kysene og de røde kappene.

De dukker opp på bilder fra hele verden der kvinner og menn protesterer mot innskrenkninger av kvinners rettigheter. Kostymet har blitt et symbol i kampen for kvinners abortrettigheter verden over.

Antrekket fra TV-serien «The Handmaid's Tale» har vokst til å bli symbolet for en global protestbevegelse. Man har knapt sett at symboler fra popkulturen har fått en slik politisk mobiliseringskraft, ifølge trendforsker og sosialantropolog Gunn Helen Øye.

– Jeg kan ikke huske at en klesdrakt har hatt denne sterke effekten, sier Øye.

Mørk fortelling fra fremtiden

TV-serien er en dyster beretning om et USA i fremtiden der de fleste kvinner og menn er blitt sterile av en kombinasjon av økt forurensning og kjønnssykdommer. Det har vært borgerkrig og USA er blitt et diktatur som styres av bokstavtro, kristne kommandanter.

De røde kappene og hvite kysene blir båret av de få gjenværende fruktbare kvinnene, som lever i seksuelt slaveri så lederne av staten kan reprodusere seg. Kostymet er designet av Ane Crabtree.

De siste årene har antrekket tatt steget ut av TV-skjermen. I USA, Irland, Argentina, Norge og flere land har kvinner demonstrert kledd som «handmaids».

PROTESTERTE: I Norge protesterte 30 kvinner, blant dem Sigrid Bonde Tusvik, mot endringer i abortloven. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Blitt et globalt symbol

Øye forklarer at når man skal ta i bruk symbolelementer, så er det viktig at de er klare og tydelige.

– Med en gang du ser denne drakten så vet du den bakenforliggende historien og hva den skal protestere mot, utdyper hun.

Ole Henrik Stubberud, symbolekspert og kreativ leder i PR-firmaet Geelmuyden Kiese forteller at antrekket er fullt av symbolikk.

– Den hvite kysen symboliserer renheten, men også kyskheten som disse kvinnene er påført. Også har man den blodrøde drakten, og i det ligger fruktbarheten og denne drakten er jo symbolet på at akkurat disse kvinnene er fruktbare, men også blodet og skammen som følger med, sier Stubberud.

– Den er sterk og brutal, sier han.

Abortdemonstrant foran Høyesteretts bygning i Washington D.C. i en drakt inspirert av TV-serien The Handmaid's Tale bygget på Margaret Atwoods roman. Foto: JAMES LAWLER DUGGAN / Reuters

Les også: Over hele USA ble det tirsdag arrangert protester mot de nye strenge abortlovene i flere delstater

Regissøren protesterte

I forrige uke vedtok Alabama-guvernøren en av USAs strengeste lover som innebærer at abort kun vil være tillatt hvis det er fare for mors liv. Leger som utfører inngrepet, risikerer å bli dømt til 99 års fengsel.

Med dette ble Alabama den åttende staten til å stramme inn abortlovverket sitt. Om lovendringene kommer til å tre i kraft, er fortsatt uklart, ettersom det krever en endring i den amerikanske grunnloven.

Det har også regissøren bak «The Handmaid's Tale» Reed Morano reagert på. I forrige uke avlyste hun planene om å lete etter innspillingssteder for sin nye serie «The Power» i Georgia, i protest at de også har endret lovene.

– Vi har ingen problemer med å stanse hele prosessen umiddelbart. Det kommer ikke på tale at vi bruker penger på å filme der, sa hun til Time da.