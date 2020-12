– Duetten med Ulrikke var veldig spesiell, og gøy å få vere med på, seier Herman Dahl.

I kveld vart det endeleg klart at Ulrikke Brandstorp er Maskoramas fyrste vinnar.

Med finalistane Markus Bailey og Herman Dahl hakk i hæla som Trollet, Elgen og Vikingen.

Det har hatt sine opp- og nedturar.

– Det er den største løyndommen min

– Det er den største løyndommen min som eg nokon gong har halde. Det har vore vanskeleg, så no gler eg meg til å kunne fortelje det til alt av venar og familie, seier Herman Dahl.

Herman Dahl hinta med ostepop og Shrek. Dei faste sjåarane hans på YpuTube tok han med ein gong. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Til no har berre mora og faren hans visst om det. Trass i at det har vore vanskeleg å halde det hemmeleg har han verkeleg kosa seg på scena.

– Det har vore veldig gøy å stå på scena, og gøyme seg bak denne flotte maska som Kjell har laga, seier han.

Og fortel vidare at han fekk ein annan sjølvtillit ved å ha på seg maska.

– Du kan dra det heilt ut og berre nyte det, rett og slett.

Komikaren og YouTubaren understrekar at duetten med Ulrikke vil bestå som eit av dei beste minna, og at han nå har fått oppfylt barndomsdraumen sin.

Herman Dahl etter Maskorama-finalen. Han har imponert detektivane denne sesongen. Foto: Heather Ørbeck / NRK

– Då eg var mindre så drøymde eg om å vere Justin Bieber. Så det at eg fekk gjort det framfor nesten ein million sjåarar er heilt vilt.

– Moro fyrst, og så vart eg nervøs

For Markus Bailey var det aller morosamt fyrste sendinga fordi det var nytt, men så tok prestasjonsangsten overhand.

– Og så kom det ei bølgje etter kvart der eg vart nervøs, og sånn «nei, eg må prestere». Mens i dag var det berre gøy.

Han synest at noko av det aller hyggelegaste er at han har fått skryt for gode dansetrinn.

– Det har eg jo. Er det lov å seie, er det lov å skryte av seg sjølv?, seier han og smiler.

I tillegg røper han at ein av favorittlåta hans gjennom hausten er «You got a friend in me» av Vikingen.

Markus Bailey og Ulrikke Brandstorp synest det har vore veldig stas med tilbakemeldingar frå publikum. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Vikingen har sjarmert meg frå starten av. Vikingen er han eg har heia på, seier han.

Det vanskelegaste var også for han å halde det skjult for venar og familie. Han fortel at han har sete mykje inne og spelt Playstation. Og kome med andre forklaringar.

– Eg har prøvd å seie at det er John Carew heile tida, fordi eg var så fan av han då eg var yngre. Men ingen har trudd på det, ingen har trudd på noko av det eg har sagt, seier han.

– Det vanskelegaste var å vere Ulrikke

– Det som var det vanskelegaste var når eg kom hit og skulle vere Ulrikke, så tok eg meg sjølv i å gjere dei tinga som Trollet gjorde.

Det seier Ulrikke Brandstorp om då ho skulle opptre med Herman Dahl Dahl førre helg.

– Når eg syng ein høg tone som trolla så løfta eg armen, og når Ulrikke song så kom eg på det undervegs, og slengde armen bakover i staden for.

Ulrikke Brandstorp gjekk glipp av folkefesten MGP. Men fekk sin eigen folkefest ved å vinne Maskorama. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ho fortel at dei som var igjen på slutten hadde vorte litt varmare i trøya, og at ho og Herman Dahl aka Vikingen fann andre måtar å kommunisere på.

– Dei siste dagane har eg og Vikingen drive og banka til kvarandre og trampa i golvet, og prøvd å kommunisere på andre måtar, seier ho.