Dette er vinnerne av årets Pulitzerpriser

Årets Pulitzerpris for arbeid i offentlighetens interesse går til journalister i New York Daily News og ProPublica som avdekket politiets ulovlige praksis.

Prisen ble gitt for arbeidet med å avdekke hvordan myndighetene brukte en obskur lov, opprinnelig vedtatt å slå ned på prostitusjon i Times Square i 1970, for å kaste ut hundrevis av mennesker, for det meste fattige minoriteter, fra sine hjem.

The New York Daily News reporter Sarah Ryley (t.v.) feirer med nyhetsredaktør Robert Moore (i midten) og sjefredaktør Arthur Browne (t.h.) etter at The New York Daily News og ProPublica vant Pulitzerprisen for journalistisk arbeid i offentlig tjeneste. Foto: Jefferson Siegel / AP

Pulitzer-prisene er USAs viktigste priser for journalistisk arbeid. I alt deles det ut 14 priser. Det er Columbia-universitetet i New York som står for tildelingen hvert år i april.

Om Pulitzerprisene Ekspandér faktaboks Innstiftet av den ungarsk-amerikanske aviseieren Joseph Pulitzer.

Utdelt første gang i 1917.

Deles ut av Colombia University i New York.

Forfattere, journalister, komponister og musikere nomineres til prisene.

Det deles ut 14 priser i ulike journalistiske sjangere, og syv i litterære.

De journalistiske kategoriene er: Reporting: Nyheter, Undersøkende,

Forklarende, Lokal, Nasjonal, Internasjonal, Writing: Feature, Leder Foto: Nyhet, Feature Andre: Kommentar, Kritikk, Redaksjonelle tegninger, Arbeid i offentlighetens interesse

De litterære kattegoriene er: Biografi/selvbiografi, Fiksjon, Generell sakprosa, Historie, Poesi, Drama, Musikk

Forfattere som har mottatt prisen er blant andre John Steinbeck, Norman Mailer, og Alice Walker.

Trump-avsløringer

I kategorien Nasjonal rapportering vant Washington Posts David Fahrentholt. Han får prisen for dekningen av amerikansk politikk og for å ha avslørt tvilsom praksis ved Donald Trumps velferdsorganisasjon.

Over flere måneder kontaktet Fahrentholt veldedige formål og fant at presidentkandidaten Trumps opplysninger om hva han donerte ikke stemte. Fahrentholt og Washington Post var også først med å publisere en elleve år gammel video der Trump snakker nedlatende og seksualiserende om kvinner.

Gravepris til Panama-papirene

Prisen for gravende journalistikk går til International Consortium for Investigative Journalism, McClatchy newspapers og Miami Herald for det enorme prosjektet med å avdekke Panama-papirene, der hundrevis av journalister på seks kontinenter deltok.

Prisen for internasjonal journalistikk gikk til New York Times' dekning av Russland og president Vladimir Putins makt utenfor landets grenser, med avsløring av metoder som drap, trakassering på nett og planting av falske bevis mot meningsmotstandere.

Frilansfotografen Daniel Berehulak (i blått) og redaksjonen i New York Times feirer annonseringen av Berehulak som prisvinner. Foto: Hiroko Masuike / Reuters

Frilansfotografen Daniel Berehulak fikk pris for bildereportasjen i The New York Times som illustrerer filippinske myndigheters brutale kamp mot kjøp og salg av narkotika.

Saken oppdateres med full liste over 2017-vinnerne.