Andrea Berntzen spiller hovedrollen som Kaja i filmen «Utøya 22. juli». Nå er hun på filmfestivalen i Berlin der filmen hadde premiere.

RØD LØPER: Skuespiller Andrea Berntzen sammen med regissør Erik Poppe. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg prøver å klype meg litt i armen, og nyte hvert sekund, så langt det går uten at det føles feil, sier hun.

Filmen om terroren handler om bomben i Oslo, før den følger Kajas historie i de 72 minuttene skytingen på Utøya foregår.

Flere av filmanmeldelsene hyller Berntzen for skuespillet, og under en pressekonferanse i Berlin fikk hun stående applaus.

– Jeg opplever alt som veldig stort, og jeg tror ikke jeg klarer å ta alt innover meg. Men det er jo så klart en stor anerkjennelse.

Hun synes filmen er godt laget, og trekker frem at den skal virke realistisk og ikke være glamorøs.

– Det synes jeg er en viktig forutsetning for å lage en film om det her. Jeg er stolt av filmen. Og det føler jeg at jeg kan si fordi den er laget på en etisk måte, sier hun.

Har selv opplevd krig

BLIR RØRT: Skuespiller Sorosh Sadat synes «Utøya 22. juli» har blitt en sterk film. Foto: Erlend Moe / NRK

For skuespiller Sorosh Sadat var hans egen erfaring med terror viktig for rollen hans i filmen.

– Jeg har opplevd terror, og det er ikke noe bra. Da vi var på filmsettet prøvde jeg å få frem de samme følelsene, selv om det ikke er noe å glede seg over.

Sadat er fra Brønnøysund, og flyktet til Norge fra Afghanistan i 2012. Han sier hans egne erfaringer med krig og terror har vært viktige.

– Jeg unner ingen å oppleve det. Det var veldig sterkt å være med i filmen, samtidig som det både som menneske og skuespiller føltes viktig, sier han.

Får tårer i øynene

Sadat sier den ferdige filmen gjør inntrykk på ham.

– Jeg får tårer i øynene av å se den. Det er en veldig sterk film, og uansett hvem du er, kommer filmen til å treffe deg. Det er det som er så fint med den.

Han synes det er bra med mye oppmerksomhet på filmen.

– Det er bra, for filmen fokuserer ikke på det onde. Den fokuserer på det fine, og ungdommene og ofrene. Både internasjonal og nasjonal oppmerksomhet er bra.

I BERLIN: Store deler av crewet var samlet på den røde løperen i forbindelse med verdenspremieren til filmen. Bak står regissør Erik Poppe, og foran ham, hovedrolleinnehaver Andrea Berntzen i rød buksedress. Foto: Erlend Moe / NRK

Vært mye hemmeligheter rundt filmen

Brede Fristad fra Bærum har også en rolle i filmen. Han utdanner seg til å bli skuespiller ved Oslo Westerdals Act.

Fristad sier han synes det har vært spesielt å være med på filmen, og var spent på mottakelsen.

– Det har vært så mye hemmeligheter rundt det, så det har vært umulig å vite hva folk vil synes. Det har vært litt reaksjoner i forkant på om man mener den skal lages eller ikke.

– En riktig film

Skuespillerne hadde tilgang til psykolog- og helsehjelp under innspillingen, og regissør Erik Poppe har tidligere sagt at innspillingen også var en stor påkjenning for staben.

Selv synes skuespiller Fristad det er vanskelig å bedømme den ferdige filmen objektivt.

– Men jeg synes det er blitt en fin og riktig film, og at vi har fått frem det vi ville med den, sier Fristad.

Øvrige skuespillere i filmen er blant andre Elli Rhiannon Müller Osborne, Jenny Svennevig, Aleksander Holmen, Ingeborg Enes og Ada Eide.