Dette er de nominerte filmene til Oscar

Presentasjonen av de nominerte starter klokka 14.18, og NRK oppdaterer saken fortløpende for hver kategori som blir offentliggjort.

I år som i fjor er det hele 24 priser som skal deles ut. Kategoriene kan du se nedenfor. Årets Oscar-utdeling blir delt ut 10. februar. Denn finner sted på Dolby Theatre i Hollywood Los Angeles.

Golden Globe sies å være en indikasjon på hvordan Oscar-utdelingen vil foregå i februar. I år var det «Once Upon A Time In Hollywood» som stakk av med tre priser, og krigsfilmen «1917» fikk to priser.

Dette er de nominerte

Kategorier:



Beste kvinnelige birolle

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marrige Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

Beste kostymedesign

The Irishman - Sandy Powell and Christopher Peterspn

Jojo Rabit - Mayes C. Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women - Jacqueline Durran

Once Upon A Time In Hollywood - Arianne Phillips

Beste lydmiks

Ad Astra

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In Hollywood

Beste lydredigering

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In Hollywood

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Beste filmmusikk

Joker

Little Women

Marrige Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Beste animerte kortfilm

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Beste kortfilm

Brotherhood

Nefta Football Club

The Beighbors' Window

Saria

A Sister

Beste mannlige birolle

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - One Upon A Time in Hollywood

Beste dokumentar

American Factory

The Cave

The Edge Of Democracy

For Sama

Honeyland

Beste kortdokumentar

In The Absence

Learning To Skateboard In A Warzone

Life Overtakes Me

St. Louise Superman

Walk Run Cha-Cha

Beste ikke-engelskspråklige film

Corups Christi - Polen

Honeyland - Nord-Makedonia

Les Misérables - Frankrike

Spain And Glory - Spania

Parasite - Sør-Korea

Beste produksjonsdesign

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon A Time In Hollywood

Parasite

Beste filmredigering

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Beste filmfoto

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

One Upon a Time in Hollywood

Beste visuelle effekter

Averngers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Beste sminke og hår

Bombshell

Joker

Judy

Maleficient: Mistress of Evil

1917

Beste mannlige hovedrolle

Beste kvinnelige hovedrolle

Beste animasjonsfilm

Beste regi



Beste originalsang

Beste film



Beste tilrettelagte manus

Beste originalmanus