Dette er årets mest leste saker på NRK.no

Statskupp, Brexit, den amerikanske valgkampen, kjendisdødsfall, dopingskandaler og terror.

Dette er bare noen av temaene som i stor grad har preget nyhetsåret og verden i 2016. Likevel er det ingen saker relatert til dette som ligger inne på topplista over de aller mest leste sakene hos oss.

Her er de ti mest leste enkeltsakene på NRK.no i år:

Kjøregleden varte ikke lenge for 18 år gamle Sindre Robertsen. Faktisk varte den i kun 58 minutter – og han fikk i tillegg bot på 9000 kroner da han ble tatt for å kjøre 84 kilometer i timen i en 50-sone.

– Livet må gå videre. Jeg har tatt støyten og må nå stå for det jeg har gjort, sa Robertsen til NRK Troms etter hendelsen.

Saken ble publisert 24. april og har nå 388 351 sidehenvisninger.

KOMIKER: Sveinung Kveli. Foto: Tor Ivar Viken

Helt uten forvarsel tok prisbelønte Sveinung Kveli sitt eget liv, og etterlot både kone og barn. Denne featuresaken forteller om Kvel

is liv, og kone Grethe Venæs Kveli snakker om tiden etter dødsfallet.

Saken ble publisert 20. april og har nå 368 347 sidehenvisninger.

ADVARER: Legemiddelverket advarer mot bruk av Simvastatin. Foto: Samina Bruket / NRK

På tredjeplass er denne saken om det amerikanske legemiddelverket som advarer mot bruk av kolesterolmedisinen Simvastatin – og det til tross for at saken er seks år gammel.

Ifølge NRK Analyse kommer så å si all trafikken fra Facebook, og den har trolig gått viralt. Lesertallene steg voldsomt i starten av mars, og har hatt topper med jevne mellomrom etter det.

Christian Fougner, redaksjonssjef i NRK Nyheter, sier at noen saker har en såkalt longtaileffekt, som betyr at de leses lenge etter at de er publisert.

– Når en sak deles på Facebook til 1000 venner og en av disse deler videre til sine 1000 venner, så skjønner vi hvordan en sak spres. Det er veldig mange i Norge som bruker kolesterolmedisin eller kjenner noen som bruker kolesterolmedisin, og derfor mange som er interessert i artikkelen, sier Fougner.

Hvorfor saken dukket opp igjen og fikk nytt spinn på Facebook i 2016, har ikke Fougner noen forklaring på.

Saken ble publisert 25. mars 2010 og har i løpet av 2016 fått 334 909 sidehenvisninger

SPØKELSESBY: Naturen tar Pripyat tilbake. Foto: Kristian Elster / NRK

Pripyat er det mest synlige symbolet på det som skjedde natten til 26. april 1986 – da reaktor nummer fire ved Tsjernobyl eksploderte.

30 år senere har naturen sakte, men sikkert satt sitt preg på ruinene av byen som en gang var hjemmet til 50.000 mennesker.

Saken ble publisert 24. april og har nå 332 749 sidehenvisninger.

MYGG: Myggen går etter kroppslukt. Foto: NRK

Hvorfor kan noen få 30 myggstikk på kroppen uten forvarsel, mens andre går gjennom sommeren fri for blodsugerne? NRK Østfold fant fram til svaret i sommer: kroppslukt.

Saken ble publisert 27. juni og har nå 328 359 sidehenvisninger.

FISK: Familien Haug byttet ut kjøtt med fisk. Foto: NRK

Den kjøttglade familien Haug bestemte seg for å erstatte biff og pølser med torsk og laks.

Til deres forbauselse viste eksperimentet seg å være mer enn en god helsegevinst for hele familien.

Saken ble publisert 7. september og har nå 327 213 sidehenvisninger.

STYRTET: Helikopteret fløy fra Gullfaks B og styrtet ved Turøy. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

30. april styrtet helikopteret som fløy ut fra Gullfaks B og styrtet ved Turøy.

13 mennesker omkom i det som er den verste helikopterulykken i Norge siden 1978.

Saken ble publisert 30. april og har nå 324 491 sidehenvisninger. Nyhetssenteret for hendelsen har nå 325 727 sidehenvisninger, og er blant årets mest besøkte.

ADVARSEL: Produsenten av an varmtvannsbereder måtte advare mot brannfare. Foto: Politiet

I mars omkom en kvinne i 70-årene i en boligbrann i Harstad. Årsaken til brannen var en feil på varmtvannsberederen.

To måneder senere sendte produsenten advarsel til alle Norges husstander for å advare mot faren.

Saken ble publisert 18. mai og har 323 949 sidehenvisninger.

TURISTER: Lokalbefolkningen på Mallorca er lei av turistene. Foto: Petter Strøm / NRK

«Turister, dra hjem».

Slik lød budskapet noen spraymalte på en vegg i gamlebyen Palma, hovedstaden til Mallorca.

Etter kraftig turistvekst til ferieøya de siste årene, føler lokalbefolkningen seg presset.

Saken ble publisert 6. juli og har nå 322 453 sidehenvisninger.

ANTROPOCEN: Lever vi nå i menneskets tidsalder? Foto: United States Geological Survey

For 11.700 år siden førte overgangen fra siste istid til varmeperiode at vi gikk inn i en ny geologisk epoke – holocen.

Men har vi nå forandra Jorda så mye at vi allerede har gått inn en ny geologisk epoke? Lever vi i antropocen – menneskets tidsalder?

Saken ble publisert 13. februar og har nå 305 370 sidehenvisninger.

Presidentvalg og kuppforsøk

VALGKAMP: Flere fulgte den amerikanske valgkampen i NRKs Nyhetssenter. Foto: TIMOTHY A. CLARY / Afp

Samtidig som dette ble NRKs Nyhetssenter for det amerikanske presidentvalget godt besøkt, med over 1,4 millioner sidehenvisninger siden den ble laget for valgkampen mellom Donald Trump og Hillary Clinton.

Dessuten har flere nyhetssentre for sportsgrener vært flittig besøkt, med mellom 400 000 og 900 000 besøkende.

Noen plasseringer under dem ligger nyhetssenteret for kuppforsøket i Tyrkia, der over 100 000 offentlige ansatte er fengslet, avsatt eller under etterforskning etter at det ble forsøkt å ta makten fra president Erdogan i juli. Her er det nå 430 490 sidehenvisninger.