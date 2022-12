Thorbjørn Egners kinoaktuelle univers fra 1955 skal være basert på konkrete steder og personer fra forfatterens oppvekst og reiser. Men historien om folket og røverne i den lille byen har flere logiske brister.

Vi samlet «Kardemomme by»-regissør Rasmus Sivertsen og Thorbjørn Egner-biograf Anders Heger til en meget uoffisiell faktasjekk.

Ufaglært meteorolog

– En mann med langt skjegg uten oppgitt meteorolog-utdanning hevder å kunne melde været i et svært lokalt område kun ved hjelp av en kikkert. Dette kan umulig være basert på virkeligheten?

– Vel, delvis. Det finnes faktisk et reisebrev fra Fez i Marokko der Egner beskriver et utrop fra en minaret, altså det tårnformete byggverket på islamske moskeer. Det var nok dette utropet som inspirerte til Tobias og måten han melder været fra tårnet sitt på, forteller Heger.

Papegøyen fra Amerika hjelper ikke Tobias med å melde været. Han får riktignok litt moralsk støtte fra en gutt som heter Remo som ikke lot seg avbilde her. Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

– I Marokko er jo været ganske stabilt, så det kan tenkes at Tobias sine værspådommer er relativt stabile, ler han.

Treg trikk

– Det tar merkbart lengre tid å ta trikken enn å gå mellom trikkestoppene i Kardemomme by, fordi trikken kjører svært sakte rundt hele byen – og trikkeføreren er mest opptatt av å synge og servere småkaker til passasjerene. Hadde Oslo Sporveier like ineffektiv samferdsel på Egners tid?

– Det gikk en trikk på Kampen i Oslo frem til 1960 – da Egner vokste opp der. Det er nok hovedinspirasjonen.

– Den trikken gikk også sakte fremover og den ligner veldig på trikken i Kardemomme by, legger Heger til.

I 60 år gikk det trikk opp til Kampen. Her er en 1906-utgave av det lokale transportmiddelet. Foto: Panhoff

– Men trikken var nok ikke gratis og han serverte mest sannsynlig ikke kaker, sier Sivertsen om virkelighetens trikkefører Syvertsen.

I følge Google Maps tar det rundt ett minutt å spasere fra trikkestopp til trikkestopp i Kardemomme by. Foto: Google Maps

Egner seg ikke som kjæledyr

– De tre røverne har valgt å beholde en løve som kjæledyr til tross for at den har spist opp tåa til en av dem. Var dyrebeskyttelsen like fraværende under Egners oppvekst?

– Hehe. Det vet jeg ikke. Men løven er nok inspirert av Egners katt som het «Hassan» – som han hadde senere i livet. Katten var også, i likhet med løven, veldig glad i lys melkesjokolade, smiler Heger.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Liberalt diktatur

– «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil» er den eneste regelen i Kardemomme by. Var Egners barndom såpass liberal og lovløs?

– Ja, hans barndom var nok ganske liberal. Han vokste nærmest opp som et enebarn, siden søsknene hans er så mye eldre. Jeg mener derimot at Kardemommeloven ikke er så liberal.

En av Norges aller mest kjente lover. Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

– Det at en lov skal bestemme at vi skal være greie og snille er nærmest diktatorisk, mener Heger.

Fra skurk til sirkusdirektør

– De tre røverne blir utsatt for en radikal form for kriminalomsorg, da Kasper kan få sone dommen som brannmann, Jonatan som baker og Jesper som sirkusdirektør. Hva vil Egner si med dette?

– Egner er her forut for sin tid. Dette synet på at kriminelle ikke skal straffes, men læres å tilpasses samfunnet ble vanlig kriminalpolitikk i Norge noen år etter Kardemomme by, sier Heger og legger til:

– Det er en slags vakker tro på at vi alle er samfunnsnyttige borgere – innerst inne.

Spoiler-alert! Kasper blir forelsket i tante Sofie. Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjo

Nødrimsmiddag

– Ifølge Kardemommesangen så spiser hele byen middag klokken to på dagen. Spiste folk så tidlig og så simultant i gamle dager?

– Det var nok vanligere å spise middag tidlig på Egners tid. Det at det ble klokken to og ikke klokken fire er nok et resultat av at noe måtte rime på «sko» i sangen:

«Baker'n baker kaker og skomaker'n lager sko.

Og alle spiser middag klokka to.»

(Tenk hvor sent de hadde spist middag hvis «skomaker'n lagde ski»? journ.anm.)

Sofie er først og fremst streng, dernest tante. Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

Lat mann, sinna dame

– Byen blir på papiret styrt av en ganske lat og smørblid politimester, men i praksis blir den styrt av ei sinna tante med en svært streng fremtoning. Er dette rare maktfordelingsprinsippet hentet fra Egners virkelighet?

– Politimester Bastian er nok et slags selvportrett av Egner selv – som også var noe konfliktsky, men som likevel ville ha det på sin måte, sier Heger.

De lister seg så stilt på tå. Foto: Qvisten Animation/ Nordisk Film Distribusjon

– Var det ikke også en politimann som gikk rundt i gatene på Kampen som mest sannsynlig inspirerte Bastian-figuren?, spør Sivertsen.

– Det stemmer. Han var elsket av barna, men satt kjeltringer i arresten, svarer Heger som forteller at Tante Sofie ikke har noen konkret rot i virkeligheten.

Liten by, store ressurser

– Bare helt til slutt: Hva tenker du om at Kardemomme by har en egen brannstasjon med behov for ny brannmester, til tross for at byen kun har opplevd én nevnbar brannsituasjon (i Tobias sitt tårn)?

– Tja, at en så liten og velregulert by tar seg råd til dette er spesielt. De har jo også et eget sirkus til såpass få innbyggere, avslutter Heger.

MERK: I denne Aftenposten-artikkelen blir det skrevet at Kampen kirke også kan være inspirasjonskilde til Tobias sitt tårn.