Dette blir den dyreste NRK-produksjonen noensinne

Mor uttrykker avsky over nominasjon

Moren til engelske James Bulger, som ble drept som toåring, er opprørt over nominasjonen av filmen «Detainment» til Oscar for beste dokumentarfilm. Det melder The Independent. På Twitter uttrykte Denise Fergus sin avsky over at familien aldri ble forespurt før filmen ble laget, og særlig over at et barn spiller James i hans siste timer. De to tiåringene Robert Thompson og Jon Venables bortførte og drepte James Bulger i 1990. Dokumentaren er basert på avhørene av de to guttene.