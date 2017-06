Dette blir deltakerne i årets Stjernekamp

Sangkonkurransen «Stjernekamp» får nå sin sjette sesong på NRK, og det er nå klart hvilke sangere som i høst skal kjempe mot hverandre.

De 10 er:

Didrik Solli-Tangen (29)

Ida Maria Børli Sivertsen (32)

Gaute Ormåsen (34)

Benedicte Adrian (53)

Adam Douglas (36)

Ina Makeda Halvorsen Dyhre (24)

Erlend Bratland (25)

Lisa Børud (21)

Aleksander Walmann (31)

Hilde Lyrån (54)

Programleder er Kåre Magnus Bergh. Mona B. Riise og Thomas Felberg er fast musikkekspertpanel.

Under presentasjonen av deltakerne slo programleder Bergh fast at dette er den beste gjengen med deltakere de noensinne har mønstret i Stjernekamp – i hvert fall på papiret.

Populært show

DELTAR: Ida Maria. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

DELTAR: Didrik Solli-Tangen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

DELTAR: Gaute Ormåsen. Foto: Solveig Selj

DELTAR: Hilde Lyrån. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

DELTAR: Benedicte Adrian. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Knut Anders Sørum var i fjor den første mannen til å vinne . Han knep finaleseieren foran Nicoline Berg Kaasin.

Konseptet er at ti etablerte musikere skal konkurrere i ulike sjangre. Deltakerne blir stemt videre av publikum til neste episode, mens en deltaker ryker ut i hvert program.

Stjernekamp er blant NRKs mest populære programmer, og i fjor var det hver lørdag i snitt 725.000 som så hvert program direkte på TV.

Mer om deltakerne

Flere av artistene er godt kjent fra rampelyset. Didrik Solli-Tangen er mest kjent for å vinne Melodi Grand Prix med låten «My Heart Is Yours» i 2010.

Ida Maria Børli Sivertsen fra Nesna i Nordland fikk en stor hit med «Oh My God» for 10 år siden, og har turnert i Europa og USA, hvor hun blant annet opptrådte på Jay Leno Show.

Brumunddølen Gaute Ormåsen tok en andreplass i første sesong av Idol i 2003, og har gitt ut en rekke plater siden.

Blant de mest kjente deltakerne er Benedicte Adrian, som var med på å vinne Melodi Grand Prix i 1984 som en del av duoen Dollie de Luxe. Hun er også kjent fra flere musikaler og operaoppsetninger.

Adam Douglas og Ina Makeda Halvorsen Dyhre er blant de mindre kjente deltakerne. Førstnevnte har en lang karriere bak seg, og oppholder seg mest i roots-sjangeren. Makeda har vært deltaker i en rekke TV-sang-programmer, som «Beat for Beat» og «The Voice».

Erlend Bratland ble kjent for flere da han vant Norske talenter bare 16 år gammel i 2008. For to år siden ble han nummer to i Melodi Grand Prix.

Lisa Børud fra Arendal har vært en av Kristen-Norges største barnestjerner, men går nå hiphop-danselinjen på Bårdar i Oslo.

Aleksander Walmann er den ene halvdelen av JOWST, som representerte Norge under Eurovision i år med låten «Grab the Moment».

Siste og eldste deltaker er Hilde Lyrån, som har deltatt i utallige revyer og TV-show, i tillegg til å være en av fire i forestillingen Showgirls.

«Stjernekamp» har gått på NRK siden 2012, og dette er de tidligere vinnerne:

2012: Rita Eriksen

2013: Silya Nymoen

2014: Nora Foss Al-Jabri

2015: Maria Haukaas Mittet

2016: Knut Anders Sørum

Det beste av Stjernekamp Du trenger javascript for å se video.