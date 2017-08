Det er ikke det brede smilet som vinner

Forskerne, som er støttet av Universitetet i Minnesota i USA, laget ulike smil i 3D animasjoner og presentert dem for en gruppe på 802 mennesker som skulle svare på hvilket av disse smilene som var best.

Studien fokuserte på 27 forskjellige smil.

Gruppen skulle klassifisere smilene i forhold til hyggelige, ekte og sympatiske. De fikk også spørsmål om hvilket smil som fremstår som mest vellykket.

Forskerne fant ut at det beste smilet er en hårfin balanse mellom vinkelen på munnen, størrelsen på smilet og symmetrien, skriver forskning.no.

Ikke bredt smil

Det er slett ikke det brede smilet som vinner frem. Forskerne fant at det beste smilet er et ikke for bredt smil med munnvikene trukket ganske godt oppover.

Og et litt skjevt smil kan bli oppfattet som mer naturlig enn det som er helt symmetrisk. Når munnvikene trekkes oppover, oppfattes det som et mer ekte smil.

Hvis du skulle bli fristet til å smile bredt, så ikke vis alle tennene, mente de som ble spurt.

Forskerne gjør ikke disse forsøkene for moro skyld. Resultatene skal brukes medisinsk i forhold til mennesker som har fått ødelagt ansiktet i sykdom eller ulykker. Her får de god hjelp av forskningsresultatene når de skal forsøke å gjenopprette mulighetene i et ansikt til å kunne smile. Disse menneskene trenger ikke å kunne smile bredt for at smilet skal oppfattes som ekte.

Det mystiske smilet

Smilet har gjennom historien blitt utsatt for analyse og mange kunstnere har foreviget smilet. Det mest kjente fra kunstens verden er nok smilet til Mona Lisa. Det har vært satt fram mange teorier rundt det gåtefulle smilet Leonardo da Vinci malte. Men mysteriet er fortsatt ikke helt løst.

Det berømte smilet: Verdens mest berømte smil er vel Mona Lisas smil. Og mye mystikk er knyttet til det. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Forskere har også funnet ut at smil kan redusere stress og at det til og med kan være godt for hjertet. Forskere ved Kansas Universitet fant ut at et smil gjør at den som smiler kan få lavere hjertefrekvens. Og at det faktisk kan hjelpe å smile når man er stresset.