Serien som hadde premiere i desember 2019 har satt strømmerekorder for NRK TV og blitt en så stor hit at enkelte har skiftet navn som følge av den. Nå er det bekreftet at vi kommer til å få se enda mer til Ola Halvorsen og kompani ledet av Herman Flesvig i 2021.

– Jeg ble veldig glad og litt redd når jeg fikk vite at det blir en ny sesong. Jeg vet hva det innebærer og vi har satt lista høyt, sier Flesvig.

Ola Halvorsen har vunnet hjertet til flere av «Førstegangstjenesten»-seerne. Foto: NRK

Pilotepisodene alene ble sett over 2.8 millioner ganger hver, og de nyeste episodene hele 1.3 millioner ganger.

– Jeg er overveldet over responsen til meg og teamet. Vi må bare prøve å ikke la det påvirke jobben vi har foran oss. Men i kveld er det lov å smile og kanskje drikke champagne rett fra flaska!

Innspillingen starter til våren

Herman Flesvig håper å få ta med seg karakterer fra første sesong inn i en ny. Foto: NRK

Prosjektleder for «Førstegangstjenesten», Åse Marie Hole, sier at til tross for at manusarbeidet starter førstkommende mandag har ingen helt rukket å ta det innover seg at det blir en ny sesong.

–Det var ingen av oss som så for oss at det skulle bli så stort, sier Hole.

Innspillingen starter allerede til våren og premiere siktes inn på høsten 2021. Flesvig håper at han får tatt med de «gamle» karakterene, men også klekke ut noen nye.

– Man føler seg overraskende naken

Flesvig er ærlig om frykten for at det skulle bli slakt da første sesong ble sluppet.

– Det skumleste er frykten for at humoren blir tatt ut av proporsjon og sårer eller krenker noen. Man føler seg overraskende naken når man virkelig blottlegger og gir alt av seg selv.

Han skryter av at han har fått frie tøyler til å virkeliggjøre det som foregår i hodet sitt.

– Det er det beste med «Førstegangstjenesten» i tillegg til å få jobbe med fantastiske folk.

Herman Flesvig som kraftpluggen Tanja Laila Gaup.

Hole skryter også av lagarbeid og god stemning fra alle involverte.

–Selv på det mest hektiske har alle holdt på det gode humøret og gitt alt for at resultatet skulle bli så bra som mulig. Det har også vært utrolig fint å jobbe med Herman. Han har lange dager i karakter, men har i tillegg overskudd til å se og sette pris på gjengen rundt seg.