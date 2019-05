Desse landa stemte på Noreg i Eurovision Song Contest

Keiino med «Spirit in The Sky» hadde ein mager poengfangst etter at fagjuryane hadde sagt sitt i finalen av Eurovision Song Contest laurdag. Med 47 poeng, låg det norske bidraget på ein beskjeden 15.-plass.

Men med 291 poeng frå telefonavstemmingane, fauk dei oppover listene, og hamna til slutt på 5.-plass med 338 poeng, 154 poeng bak vinnaren Nederland. Italia, Russland og Sveits følgde på dei neste plassane.

No har EBU offentleggjort poengfordelinga av publikumspoenga. Det gjer det mogleg å sjå kva land som gav Noreg poeng. Og det viser seg at Keiino slo breitt an. Heile 37 av dei 40 deltakarlanda har gjeve det norske bidraget poeng.

Full pott

Noreg fekk tolv poeng frå åtte land. Både vinnarlandet Nederland, Australia, Irland, Island, Sverige, Storbritannia, Danmark og Tyskland gav Keiino full pott. I tillegg gav Italia, Israel, Finland, Estland, Ungarn, Russland og Tsjekkia Noreg ti poeng.

Georgia, Hellas og Montenegro var dei einaste landa som ikkje gav oss poeng.

– Eg meiner vi vann Europa. Vi lagar ikkje musikk for musikkmeldarar, så å sjå at vår kombinasjon av joik og fengande pop treff så breitt er ikkje mogeleg å beskrive, sa Tom Hugo Hermansen til NRK etter finalen.

Live frå finalen i Eurovision Song Contest 2019 i Tel Aviv. Du trenger javascript for å se video. Live frå finalen i Eurovision Song Contest 2019 i Tel Aviv.

Keiino kjem til å halde fram som band etter suksessen i Eurovision Song Contest. Dei skal blant anna besøke land med urfolk og spele inn songar på desse urfolkspråka. New Zealand, Australia og Amazonas er blant stadane som står på reiseplanen.

– Det hadde vore kult å kunne samle desse låtane på eit godt, gamaldags album og få ein kontinuitet. Kall det gjerne eit konseptalbum, seier Hermansen.

... og her er dei norske resultata

Den norske fagjuryen, som bestod av Finn-Ulrik Berntsen, Knut Bjørnar Asphol, Jenny Jenssen, Kamilla Wigestrand og Maiken Kroken, var mest begeistra for det tsjekkiske bidraget, og gav det tolv poeng. Nord-Makedonia fekk tiaren, medan Sverige fekk åtte poeng.

Tsjekkia fekk full pott frå den norske fagjuryen. Du trenger javascript for å se video. Tsjekkia fekk full pott frå den norske fagjuryen.

Men dei norske TV-sjåarane var ikkje heilt samde i denne vurderinga. Dei gav full pott til det svenske bidraget, følgd av Island som fekk ti poeng og Nederland som fekk åtte poeng.

Svenske John Lundvik var den norske folkefavoritten under finalen i Eurovision Song Contest i Tel Aviv. Du trenger javascript for å se video. Svenske John Lundvik var den norske folkefavoritten under finalen i Eurovision Song Contest i Tel Aviv.

Dei to topplassane til fagjuryen fekk ikkje eitt einaste poeng frå folkejuryen i Noreg.

Ordninga med å dele opp stemmegjevinga i fagjurypoeng og folkejurypoeng blei innført i 2016 for å skape meir spenning i konkurransen. Det har vist seg at dei to juryane ofte har svært ulik musikksmak, og at det ofte skjer store endringar på resultatlista når poenga frå publikum blir lest opp.