Desse går i Pride-paraden

– Eg har aldri tidlegare gått i paraden, seier Terje Svendsen, fotballpresident i Noregs Fotballforbund.

Men i år stiller fotballen mannsterke på Oslo Pride, med spelarar både frå Vålerenga og Stabæk.

– Vi vil vise at fotballen skal vere for alle, seier Svendsen.

Men berre to toppolitikarar deltar

Venstres Trine Skei Grande og Rasmus Hansson i Miljøpartiet Dei Grønes er dei einaste partileiarane som deltar på paraden.

– Dette er viktig å gjera for politiske leiarar. Vi har langt att for at folk kan leve liva sine utan å bli møtt av fordommar. Pride er ein viktig banebrytar i dette arbeidet. Det finst ikkje noko viktigare å gå for ein sommardag enn å gå for kjærleiken, seier Skei Grande til VG.

Venta rekordmange deltakarar

128 grupper har meldt seg på årets parade i hovudstaden. I fjor deltok 30.000 personar i paraden, i år er det venta rekordstort oppmøte.

Blant dei påmelde er politiet, der Grete Lien Metlid, sjef for alvorleg kriminalitet i Oslo, skal gå i front.

POLITIET PÅ PRIDE: Grete Metlid, ordførar Marianne Borgen og John Roger Lund. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Det sender eit viktig signal. Vi vil vise både at det er greitt å vere homo i etaten, og overfor omverda vil vi sende eit signal om at alle grupper i samfunnet skal kunne ha tillit til oss, seier Bård Stensli, politioverbetjent i PST.

Han fortel at politiet har deltatt på Oslo Pride sidan 2005.

– Til paraden kjem både politistudentar, politifolk og sivilt tilsette. Det kjem nokre tilreisande politifolk, men dei fleste er frå oslopolitiet, seier Stensli.

– Viser mangfaldet

Kyrkja er eitt av to trussamfunn som er representert i paraden. Dette er tredje året kyrkja deltar i paraden.

– I år vedtok kyrkja ein liturgi som seier at også likekjønna par skal få gifte seg i kyrkja. For meg som homofil prest har det vore veldig viktig, sjølv om eg ikkje har planar om å gifte meg med det første, seier Geir Wiknes.

Han meiner deltakinga i Pride-paraden viser mangfaldet i kyrkja.

– Kyrkja skal vere for alle gjennom heile livet, seier Wiknes.

KYRKJA DELTAR: Åsmund Aksnes, leiar i Åpen kirkegruppe deltar saman med Geir Wiknes, sokneprest i Hamar bispedømme. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

I år deltar også ei eiga gruppe for utanlandske diplomatar. Dette er andre gong at ambassadane i hovudstaden går saman i paraden. I år deltar mellom andre Canada, Mexico, USA, Finland, EU-delegasjonen, Sverige og Spania.

– Vi er fleire land som ønskjer å vise at vi støttar LHBT-rettane. Det var vår ambassadør som tok initiativ til denne gruppa. Dette er ein hjartesak for han, seier Emily Williams, tilsett ved den politiske seksjonen ved den canadiske ambassaden.